Missouri Secretary of State

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Republican Jay Ashcroft unsuccessfully ran for governor, so he's not seeking re-election for Missouri attorney general, a statewide office.

Republican Denny Hoskins and Democrat Barbara Pfifer are running in the 2024 general election.

Missouri's secretary of state serves a four-year term, with a maximum of two terms.

Republican

Denny Hoskins

Political bio / Biografía política

Denny Hoskins, from Warrensburg, was elected to the Missouri Senate in 2016 after previously serving in the Missouri House. In the Senate, Hoskins was a founding member of the Missouri Freedom Caucus, a hard-right group of senators who frequently sparred with GOP leadership. A certified public accountant, Hoskins is also a veteran of the Missouri Army National Guard.

Denny Hoskins, de Warrensburg, fue elegido para el Senado de Missouri en el 2016 después de servir previamente en la Cámara de Representantes de Missouri. En el Senado, Hoskins fue miembro fundador del Missouri Freedom Caucus, un grupo de senadores de extrema derecha que a menudo se enfrentaba a los líderes del Partido Republicano. Hoskins es contador público y veterano de la Guardia Nacional de Missouri.

Policy positions / Posturas políticas

Hoskins, in an email, touted his “conservative voting record.” If elected, he said, he will push for “election integrity,” which includes in-person voting on paper ballots. He said he would fight to make sure that noncitizens cannot vote (which is already state law) and pointed to legislation to deport undocumented immigrants out of the state. Hoskins also touted an endorsement from Missouri Right to Life’s political action committee. He said he would also work to ensure the secretary of state’s business registration process is streamlined. Hoskins faces a lawsuit for sharing false posts about the February shooting at the Kansas City Chiefs Super Bowl parade.

Hoskins, en un correo electrónico, menciona su "historial de voto conservador". Si es elegido, dijo, impulsará la "integridad electoral", que incluye el voto en persona con papeletas. Dijo que lucharía para asegurarse de que las personas que no son ciudadanos no puedan votar (que ya es ley estatal) y señaló a la legislación para deportar a los inmigrantes indocumentados fuera del estado. Hoskins también promocionó el respaldo del comité de acción política Missouri Right to Life. Dijo que también trabajaría para asegurar que el proceso de registro de empresas de la Secretaría de Estado se agilice. Hoskins se enfrenta a una demanda por compartir mensajes falsos sobre el tiroteo de febrero en el desfile del Super Bowl de los Kansas City Chiefs.

Candidate website / sitio web para el candidato

Democrat

Barbara Phifer

Political bio / Biografía política

Barbara Phifer, from Kirkwood, was first elected to the Missouri House in 2020 and served two terms. A mother of five, Phifer previously was a Methodist pastor for more than 40 years.

Barbara Phifer, de la ciudad de Kirkwood, fue elegida por primera vez a la Cámara de Representantes de Missouri en el 2020 y sirvió dos términos. Madre de cinco hijos, Phifer anteriormente fue pastora metodista durante más de 40 años.

Policy positions / Posturas políticas

Phifer, in a phone call, touted several of her key policy positions. She said she wants all eligible voters to have access to voting. She said she will push for impartial and accurate ballot language on all constitutional and statutory ballot measures. She also is advocating for professional and rapid registration services for businesses. Phifer said that the secretary of state should be a nonpartisan position that serves everybody in the state.

Phifer, en una llamada telefónica, habló de varias de sus posiciones políticas claves para su campaña. Dijo que quiere que todos los votantes tengan acceso al voto. Afirmó que presionará para que todas las medidas constitucionales y legales sean imparciales y precisas. También aboga por unos servicios de registro rápidos y profesionales para las empresas. Phifer afirmó que la Secretaría de Estado debe ser un cargo no partidista que sirva a todos los habitantes del estado.

Candidate website / sitio web para el candidato