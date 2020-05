Cobertura en vivo: El coronavirus en la zona de Kansas City

Esta publicación se actualizará regularmente con información sobre el coronavirus en el área metropolitana de Kansas City. Para obtener más información sobre el brote y cómo está impactando la vida en la zona de Kansas City, lea la sección de preguntas frecuentes FAQ.

Jueves 7 de mayo

6 p.m. — El alcalde de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas, dice que la alcaldía está realizando un seguimiento de un brote de casos de COVID-19 en un centro de vivienda para personas de la tercera edad ubicado en el norte de la ciudad (Northland).

Lucas anunció el jueves que el Departamento de Salud está haciendo pruebas a todos los residentes del geriátrico McCrite Plaza at Briarcliff ubicado en la zona Northland, después de que el personal del centro notificó al Departamento de Salud sobre varios casos positivos.

Hasta ahora, siete residentes y cuatro miembros del personal han dado positivo, pero la alcaldía todavía está a la espera de los resultados completos. Hay 80 residentes en el centro.

Lucas dijo que debido a que todavía no han comenzado con seguimiento de los posibles contactos, aún no se puede determinar si el brote se ha propagado a la comunidad.

Lucas dijo que estos casos nuevos, junto con otro brote que afectó a más de 60 residentes de Kansas City que trabajan en una planta procesadora de cerdo en St. Joseph, complican el plan de reapertura de la ciudad.

Lucas agregó que los oficiales de la ciudad estaban preparados el viernes para emitir nuevas guías para que los gimnasios, bares y restaurantes reabrieran el 15 de mayo.

“Con el trabajo que nuestro Departamento de Salud está realizando ahora para cerciorarse de que podamos contener un brote, no estoy seguro de estar preparados para compartir las guías mañana, o sea que no estoy seguro de estar posicionados para decir que algunos de esos negocios deberían abrir el próximo viernes”, dijo Lucas.

Kansas City, Missouri, levantó algunas restricciones para negocios no esenciales el miércoles, aunque los gimnasios, bares y parques de juego al aire libre permanecen cerrados.

— Lisa Rodriguez

1 p.m. — Algunos edificios gubernamentales del condado de Johnson, que han estado cerrados durante semanas debido a la pandemia de la COVID-19, comienzan a reabrir el lunes 11 de mayo cuando expire la orden del condado para quedarse en casa.

El County Administration Building (edificio de administración del condado) en Olathe reabre al público, así como también las oficinas de vehículo automotor en Olathe y Mission.

Los aeropuertos New Century y Executive también reabren el lunes.

Los servicios del Tribunal Distrital Décimo continúan en forma virtual.

Muchas otras oficinas gubernamentales todavía están cerradas, inclusive la Oficina Electoral del condado en Olathe, la cual abre al público solo con citas previas.

— Lynn Horsley

7 a.m. — El Departamento de Salud de St. Joseph, Missouri, ha confirmado que un hombre que trabajaba en la planta procesadora Triumph Foods ha muerto de COVID-19.

El Departamento dijo que el hombre era un cuarentañero que dio positivo para la enfermedad el 22 de abril y que tenía condiciones preexistentes.

El estado hizo la prueba a más de 2,000 trabajadores de Triumph durante la semana pasada, y más de 400 dieron positivo, varios de los cuales viven en la zona metropolitana de Kansas City.

Triumph inicialmente le dijo a los trabajadores que dieron positivo que podían regresar a trabajar el lunes de este semana si no habían desarrollado síntomas, pero luego aplazó la fecha hasta el jueves.

Hasta el miércoles a la noche, se han recolectado más de 900 firmas para una petición de cerrar la planta por una semana para hacer una limpieza a fondo.

— Sebastián Martínez Valdivia, KBIA

Miércoles 6 de mayo

6:40 p.m. — Ahora, más residentes de Missouri que necesitan ayuda para cubrir los cuidados infantiles calificarán para la asistencia estatal.

Las familias de bajos ingresos que se encuentran en busca de trabajo pueden recibir un Subsidio de Cuidado Infantil temporal por hasta 90 días. El miércoles, en una conferencia de prensa, la directora interina del Departamento de Servicios Sociales de Missouri, Jennifer Tidball, anunció que el estado recibió $66 millones en fondos federales para ampliar la elegibilidad.

El estado aumentó los límites del nivel de ingresos de un 138% de la línea federal de la pobreza al 215%. Ahora, una familia de cuatro personas con ingresos de hasta $56,330 puede tener asistencia temporal, cuando antes el límite era $36,156.

“Ahora, muchas familias que anteriormente no calificaban para el Subsidio de Cuidado Infantil pueden hacerlo”, dijo Tidball. “Muchas familias elegibles para este programa provisional de cuidado infantil también verán un aumento en la cantidad del beneficio”.

Los proveedores de cuidado infantil que estén abiertos también pueden recibir un pago único de entre $1000 y $7,500, de acuerdo al número de niños que atiendan.

Las guías de elegibilidad del ingreso están disponibles en la página web del departamento.

—Aviva Okeson-Haberman

4:50 p.m. — Prairie Village puede ser la primer ciudad de la zona metropolitana que exija el uso de mascarillas faciales para la gente que va a los negocios.

El Concejo Municipal votó 11-1 esta semana para que su personal redactara una orden y que sus concejales retomaran esta medida en la reunión del 18 de mayo.

Aún así, el alcalde Eric Mikkelson dijo que sería una “pesadilla” hacer aplicar esa orden. Además, el jefe de policía, Tim Schwarzkopf, se opuso, al decir durante la reunión del lunes que sería difícil hacer cumplir esa orden.

El lunes, el concejo también votó por mantener cerrada la pileta municipal este verano. El personal de la alcaldía dijo que sería difícil contratar suficientes personas para hacer cumplir el distanciamiento social.

— Sam Zeff

Miércoles 6 de mayo

2:50 p.m. — El ejecutivo del condado de Jackson, Frank White, compartió más detalles el miércoles sobre la primera fase del plan de reapertura del condado, el cual comenzará el lunes 11 de mayo.

White dijo que, durante la fase uno del plan del condado de Jackson, “la mayoría de los comercios, proveedores de servicios personales, restaurantes y bares que sirvan comidas tendrán permitido reabrir sus puertas”, siempre que limiten su capacidad y continúen promoviendo el distanciamiento social entre sus clientes.

El plan dispone que los comercios de menos de 10,000 pies cuadrados limiten su capacidad a un 25%, y que los comercios más grandes a esas medidas limiten la capacidad a un 10%.

Ciertos negocios, inclusive gimnasios, centros de entretenimiento y lugares de esparcimiento al aire libre, permanecerán cerrados por ahora.

— Kyle Palmer

6 a.m. — Docenas de residentes de Kansas City, Missouri, que trabajan en una planta procesadora de cerdo en Saint Joseph han tenido resultado positivo para la COVID-19.

El Departamento de Salud de la ciudad comunicó el martes que recibió nombres de alrededor de 60 residentes de Kansas City entre los 412 trabajadores que tuvieron resultado positivo en la planta Triumph Foods.

Aproximadamente 2,400 trabajadores han recibido la prueba desde la semana pasada después de que algunos empleados se enfermaron. Todos los nuevos casos diagnosticados son asintomáticos, según el Departamento de Salud de Missouri.

Los expertos en salud dicen que la gente sin síntomas puede transmitir el virus. El Departamento de Salud de Kansas City dice que anticipa recibir información de más residentes infectados en los próximos días.

— Alex Smith

Martes 5 de mayo

6:20 p.m. — El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, discretamente relajó las reglas para la reapertura de comercios que comenzará el miércoles.

Aunque los comercios tendrán que seguir limitando el número de clientes dentro de los locales a 10 personas o al 10% de la capacidad del edificio, lo que sea mayor, no serán forzados a recolectar información de contacto de la gente que se quede adentro durante más de 10 minutos.

La orden que Lucas firmó el lunes dice que los comercios “deberían considerar” mantener un récord de los clientes. Ese récord podría asistir al Departamento de Salud de la ciudad para realizar un seguimiento de casos de COVID-19 si se produjera otro brote.

El miércoles marca el comienzo de la apertura “leve” de la ciudad, pero muchos comercios le dijeron a KCUR que planean permanecer cerrados por ahora, y algunos propietarios de negocios expresaron confusión con las directrices de la ciudad. Otros propietarios dicen que todavía están coordinando planes con asociaciones de negocio locales.

— Lisa Rodriguez

Martes 5 de mayo

12:20 p.m. - Los funcionarios del zoológico de Kansas City dicen que esperan poder abrir sus puertas al público cuando la orden de quedarse en casa de la ciudad se levante la próxima semana.

De hecho el personal del zoológico dice que los animales están ansiosos porque la gente regrese. Hablando con Steve Kraske en el programa Up to Date de KCUR el martes, el oficial en jefe del Zoológico Sean Putney dijo que la experiencia para los visitantes será diferente de antes, para ayudar a reducir el contagio del coronavirus.

Él dijo, "El recorrido de todas las instalaciones serán en un solo sentido. Se limitará el número de personas que puedan pasar por el zoológico. Hemos hablado de diferentes horarios de entrada y de restringir el número de personas que entren. Se cancelara todo aquello que la gente puede tocar de manera consistente, como las máquinas de alimentación y los bebederos de agua potable".

Putney dijo que antes de la pandemia el zoológico recibía aproximadamente 950 visitantes por día, una cifra a la que esperan volver muy pronto para evitar posibles recortes de presupuesto.

- Noah Taborda

9:15 a.m. - La Corte Suprema de Missouri ha emitido una orden, que tomará efecto el 16 de mayo, autorizando a los tribunales de Missouri a reanudar gradualmente sus operaciones que fueron previamente suspendidas debido a la pandemia del COVID-19.

La orden establece que los tribunales deben supervisar las condiciones locales de forma regular y que sólo podrán pasar a una nueva fase operativa después de que hayan transcurrido al menos 14 días sin que se haya confirmado ningún caso del COVID-19.

También dice que los tribunales deben permitir que las "personas vulnerables" eviten estar presentes en los procedimientos judiciales; que se sigan los protocolos de distanciamiento social y que se considere la posibilidad de exigir el uso de máscaras; que se limpie y desinfecten las zonas comunes; y que se considere la posibilidad de proporcionar gel antibacterial o desinfectante y toallas desinfectantes para las manos en las salas de los tribunales.

- Dan Margolies

7:20 a.m. - La Comisión Local de Inversión de Kansas City, o LINC, ha suspendido temporalmente a 472 empleados de medio tiempo que normalmente proporcionaban ayuda después de la escuela en seis distritos escolares de la zona metropolitana.

El subdirector Brent Schondelmeyer dijo que LINC continuó pagando a sus empleados después de que las escuelas cerraron en marzo, pero que no podría seguirles pagando después del 1 de mayo.

Él dijo, "Hemos estado tratando de ayudar a nuestro personal a obtener la ayuda de desempleo disponible mediante una presentación masiva, lo cual hace mucho más sencillo accesar al sistema que está sobrecargado por todo lo demás que está sucediendo".

Los programas extraescolares del LINC son gratuitos para las familias. Schondelmeyer dice que la suspensión temporal de los trabajadores en este momento asegurara que LINC tenga los recursos financieros para operar las guarderías cuando las escuelas puedan abrir otra vez.

- Elle Moxley

Lunes, 4 de mayo

5:50 p.m. - El lunes, Missouri anunció su mayor aumento de casos en un solo día del COVID-19, el mismo día que comenzó la fase uno del plan de reapertura del Gobernador Mike Parson.

El departamento de salud del estado de Missouri anunció que se han identificado 368 nuevos casos del COVID-19. La noticia se dio cuando los negocios de todo el estado abrieron y se levantaron las restricciones de las reuniones sociales como parte del plan de recuperación Show Me Strong (Soy Fuerte) de Parson. La cifra anterior más alta se dio el sábado, cuando se anunciaron 319 nuevos casos.

EL lunes, Missouri también anunció 6 muertes nuevas debido al COVID-19, para un total de 358 en el estado. El mismo día el departamento de salud de Kansas anunció 215 nuevos casos y 2 muertes adicionales.

- Alex Smith

4:20 p.m. - La Universidad de Missouri-Kansas City anunció el lunes una reducción temporal de los salarios para toda la facultad y el personal, como parte de los continuos intentos de la escuela de lidiar con las consecuencias financieras debido al coronavirus.

Las reducción temporal se anunció en un correo electrónico a la facultad y al personal, este incluye una reducción general del 7.5% para aquellos que ganan entre $50.000 y $100.000 dólares, y una reducción del 10% para aquellos que ganan más de $100.000 dólares.

Los empleados que ganan menos de $ 50,000 están excluidos.

En la declaración enviada por correo electrónico, a los funcionarios de la escuela, incluido el canciller C. Mauli Agrawal, dijo que los recortes salariales están previstos para todo el próximo año fiscal, pero actualmente sólo se activarán para los próximos tres meses. La declaración dijo que los recortes podrían continuar más allá de ese periodo dependiendo de las revisiones trimestrales con cada departamento.

Los recortes salariales se anunciaron días después de que UMKC dijera que iba a suspender temporalmente a 75 empleados de mantenimiento por una semana.

- Noah Taborda

KCUR es un servicio editorial independiente de UMKC.

3:30 p.m. - Algunas personas de edad avanzada en el condado de Jackson podrán diferir sus pagos de impuesto de la propiedad del 2019, esto de acuerdo a una votación de la legislatura del condado de Jackson que se llevó a cabo el lunes.

El cambio tiene como objetivo ayudar a las personas mayores a enfrentar mejor cualquier problema financiero causado por la pandemia.

Las personas mayores que pagan sus impuestos de propiedad a plazos pueden diferir el pago que normalmente se vence a finales de este mes hasta agosto..

La legislatura también discutió brevemente una propuesta para gastar 5 millones de dólares en la localización de casos por contacto (contact tracing), pero decidió posponer la votación hasta la próxima semana.

- Aviva Okeson-Haberman

1:15 p.m. - El Departamento de Agricultura de EE.UU. ha aprobado la solicitud de Kansas de recibir ayuda federal alimentaria adicional para niños de bajos ingresos mientras las escuelas están cerradas.

Las familias que son elegibles para los fondos recibirán un pago único de $ 291.00 dólares por niño para cubrir las comidas que normalmente se hubieran consumido gratis en la escuela en marzo, abril y mayo.

Sarah Biles, la portavoz de Harvesters Community Food Network, dijo que el dinero dará a las personas mayor flexibilidad para elegir los alimentos que mejor funcionen en su dieta.

Biles dijo, "También ayuda a aliviar la carga de las organizaciones sin fines de lucro como Harvesters en lo que respecta a satisfacer la enorme demanda que se está viendo".

Las familias que ya reciben asistencia alimentaria federal recibirán una transferencia electrónica de beneficios (EBT) a finales de este mes. Las familias que recientemente fueron elegibles tendrán que esperar a que se les otorgue una tarjeta EBT. Las escuelas están trabajando para identificar a las familias que han sido afectadas por la pérdida de empleos desde que comenzó la pandemia.

El estado de Missouri presentó su solicitud de ayuda alimentaria de la pandémica antes que Kansas, pero el USDA aún no la ha aprobado.

- Elle Moxley

10:20 a.m. - Los Embajadores del Jazz de Kansas City han creado un Fondo de Asistencia a los Músicos para apoyar a la comunidad del jazz durante la pandemia del coronavirus. La organización sin fines de lucro, que publica Jam Magazine y organiza eventos mensuales, ofrecerá $150 en "subsidios para conciertos”, comparados con el pago de un concierto de cuatro horas.

El presidente de KCJA Mark Edelman dijo en un comunicado que, “con clubes como Blue Room, Green Lady, Majestic, Chaz, Café Trio, Gaslight Grill entre otros que están cerrados, nuestros talentosos músicos de jazz no tienen un lugar para trabajar".

También dijo que anteriormente, la organización ha proporcionado apoyo a los músicos para pagar facturas o para emergencias médicas.

"Pero estos son tiempos sin precedentes", dijo. "Nuestro consejo decidió que era hora de hacer todo lo posible y distribuir tanto dinero como pudiéramos".

Los músicos de jazz pueden solicitar este apoyo si han tocado 25 o más conciertos en el último año. Y se anima a los miembros de la comunidad a apoyar el fondo con una donación al " Frasco de propinas virtual".

- Laura Spencer

9:15 a.m. -Mientras la zona metropolitana comienza a abrir de nuevo, los oficiales están pensando en utilizar el rastreo de casos por contacto (contact tracing). El lunes, el condado de Jackson está listo para gastar 5 millones de dólares en dicho esfuerzo.

Parte del proceso de reapertura de la zona metropolitana incluye que los clientes dejen su teléfono o correo electrónico con los dueños de los negocios en caso de que entren en contacto con alguien en la tienda que dé resultado positivo en la prueba del COVID-19.

La persona que rastreará dichos clientes se llamará rastreador de contactos.

Para poder hacer eso precisamente la Legislatura del Condado de Jackson considerará un plan para crear una unidad de 50 personas en el Departamento de Salud.

El plan requerirá de 32 investigadores de enfermedades, además de gerentes, personal de apoyo y equipo como máscaras, batas y guantes.

Se pagará con los $123 millones de dólares que el condado está recibiendo de la Ley Federal CARES Act (Ley de Ayuda, Asistencia y Protección Económica por el Coronavirus).

- Peggy Lowe

Lunes 4 de mayo

Las órdenes de quedarse en casa permanecen en vigencia para la mayoría del área metropolitana de Kansas City, pero se han levantado en los condados de Clay, Cass, Platte y Ray en Missouri

Sábado 2 de mayo

11:55 a.m. — El condado de Jackson, Missouri, se une a los condados de Wyandotte y Johnson en Kansas y finalizará sus órdenes de quedarse en casa el 11 de mayo.

“El cumplimiento de la comunidad de las órdenes de quedarse en casa ha sido muy eficaz para aplanar la curva, lo que nos permite planificar cómo proceder de forma segura e inteligente, aunque con cautela”, dijo uno de los ejecutivos del condado, Frank White, Jr., en un comunicado de prensa. "El virus de la COVID-19 todavía se encuentra en nuestra comunidad y necesitamos la cooperación continua de todos para proteger la salud pública. Nuestro futuro está en nuestras propias manos”.

El condado dijo que compartiría más detalles, pero que su plan de reapertura “en gran medida incluiría muchos de los componentes de los planes anunciados por los condados de Johnson y Wyandotte".

El condado también pidió a los vecinos que participaran de una breve encuesta "para ayudar a finalizar el plan de reapertura".

— C.J. Janovy

8 a.m. — La Johnson County Board of County Commissioners (junta directiva de comisionados del condado de Johnson) ha pospuesto las recomendaciones del Johnson County COVID-19 Recovery Planning Task Force (grupo de trabajo de planificación y recuperación de la COVID-19 del condado de Johnson) y en su lugar seguirá las fases del plan de reapertura de Kansas de la gobernadora Laura Kelly.

En un comunicado de prensa, la vocera Lori Sand dijo que los comisionados apreciaban la labor de los miembros del grupo de trabajo, pero que "seguir el plan de la gobernadora evitaría confusión sobre qué comercios abrirán en qué fase".

"La mayor diferencia con el plan propuesto por el condado", dijo Sand, "es que la Fase Uno ya no incluirá la apertura de negocios de servicios personales donde no se puede mantener una distancia de 6 pies, como salones de belleza (peluquerías, barberías, manicura y pedicura), tiendas de tatuajes, salones de terapia de masajes, así como también gimnasios, bares, parques de juegos al aire libre y centros de deportes; esos rubros abrirán recién el 18 de mayo, en la Fase 2".

— C.J. Janovy

Viernes 1 de mayo

4:50 p.m. — La Universidad de Missouri anunció el viernes que recortará 49 puestos para eliminar un déficit de $17 millones.

El vocero de la MU, Christian Basi, dijo que los cuatro campus del Sistema UM — Columbia, Kansas City, St. Louis y Rolla — entregaron el jueves planes para el año fiscal en curso que termina el 30 de junio.

“O sea que solo tenemos dos meses para manejar una brecha de $36 millones, que afecta a todo el Sistema de la Universidad de Missouri”, dijo él.

En Columbia, el centro médico de la MU eliminó 32 puestos en las áreas de gerencia, administración, hospitales y clínicas. El cuerpo docente y el personal de la Facultad de Medicina están experimentando recortes salariales o licencias sin goce de sueldo.

Los cuatro campus tendrán que recortar otros $36 millones antes de que empiece el nuevo año fiscal el 1 de julio.

— Elle Moxley

1:35 p.m. — Las órdenes de quedarse en casa se vencen el domingo a la medianoche en Kansas y Missouri.

El viernes, en una conferencia de prensa frente al Memorial Auditorium en Kansas City, Kansas, funcionarios electos y líderes de los departamentos de salud de los condados de Johnson y Wyandotte, Kansas y del condado de Jackson, Missouri, anunciaron una extensión coordinada de las órdenes de quedarse en casa hasta el 10 de mayo. Se anticipa que una reapertura de comercios en fases comience el 11 de mayo.

“La lógica para esta extensión se basa en los datos”, dijo el Dr. Allen Greiner, director médico jefe del condado de Wyandotte, “y en las condiciones que vemos en la comunidad respecto de la COVID-19.”

Según Greiner, la zona metropolitana ha “pasado la curva, el pico de la curva de muertes y hospitalizaciones”, pero agregó que la precaución es importante.

Él dijo “Nuestro condado, el condado de Wyandotte, fue el que más sufrió por la COVID-19 en la zona metropolitana. Estamos trabajando mucho para proteger los grupos más vulnerables de la población, igual que nuestros pares en los condados de Johnson y Jackson. Estamos progresando, pero todavía no estamos fuera de peligro”.

El ejecutivo del condado de Jackson, Frank White, Jr., reflexionó sobre la coordinación que se está aplicando a toda la zona metropolitana y que comenzó el 22 de marzo.

“Sabíamos que las órdenes de quedarse en casa no iban a ser fáciles, pero eran necesarias para salvar vidas”, dijo White. “Hoy podemos decir que gracias a estas órdenes y a los tremendos sacrificios de mucha gente de nuestra comunidad, hemos salvado vidas”.

Él agregó que “la lucha contra la COVID-19 no ha terminado”.

La ciudad de Kansas City, Missouri tiene una orden de quedarse en casa vigente hasta el 15 de mayo, pero comenzando el 6 de mayo, algunos comercios de la ciudad tendrán una leve reducción de restricciones, siempre que se cumpla con lo siguiente: uso de barbijos, distanciamiento social, número limitado de clientes y seguimiento de contactos.

— Laura Spencer

12:15 p.m. — Las pequeñas empresas de Kansas City, Missouri que están sufriendo por el cierre causado por el coronavirus ahora pueden solicitar préstamos de hasta $25,000.

El Concejo de Kansas City aprobó $500,000 para el programa de préstamos en marzo, pero las negociaciones de contratos entre la alcaldía y la Corporación de Desarrollo Económico (EDC, Economic Development Corporation), que fue designada para administrar el programa, retuvieron el dinero.

La oficina del alcalde le confirmó a KCUR el jueves que ya se había firmado un contrato y que los fondos se habían transferido.

En un comunicado de prensa el viernes, la presidenta interina de la EDC y CEO, T’Risa McCord, anunció que estaban listos para aceptar solicitudes.

“Tal vez pase un tiempo antes de que sepamos el impacto total de la COVID-19 en la economía de Kansas City, pero el alcalde, el Concejo Municipal y la EDC reconocen que las pequeñas empresas son la vida de nuestra ciudad y que a veces estos negocios no tienen acceso a los mismos recursos que las empresas más grandes”, dijo McCord en una declaración.

Para solicitar, los negocios deben estar ubicados dentro de los límites de Kansas City, Missouri, tener un ingreso anual de $750,000 o menos y haber sido designado no esencial según la orden de la ciudad de quedarse en casa.

Los requisitos de elegibilidad, las condiciones de los préstamos y las solicitudes están disponibles en línea. Habrá solicitudes impresas disponibles en la EDC, localizada en 300 Wyandotte.

— Lisa Rodriguez

11:25 a.m. — A principio de esta semana, el Departamento Correccional de Kansas testeó en el Centro Correccional de Lansing, en el noroeste de Kansas, a 240 reclusos, lo que representa un 14 por ciento de la población carcelaria.

Setenta y cinco por ciento de esa muestra tuvo resultado positivo, pero no presentó síntomas. La agencia dijo que realizará pruebas al resto de los más de 1,000 reclusos en Lansing en los próximos 14 días y que pondrá a toda la prisión en cuarentena.

El estado dijo que va a monitorear todos los casos positivos, inclusive los asintomáticos. Ciento sesenta personas, entre personal y reclusos, en cuatro prisiones de Kansas han tenido resultados positivos para coronavirus — menos de la mitad se han recuperado y dos han muerto.

— Nomin Ujiyediin

6:25 a.m. — Se anticipa que para el viernes, los jefes de departamentos de la UMKC presentarán sus recomendaciones de recortes presupuestarios relacionados a la pandemia del coronavirus.

La administración está pidiendo recortes de entre un 12.5% a 17.5%. Se anticipan despidos y licencias sin goce de sueldo.

Un documento publicado en el centro de recursos sobre COVID-19 para empleados de la UMKC describió las políticas para las licencias sin goce de sueldo. Las licencias a corto plazo serán de una semana por mes; las de largo plazo serán de dos o más semanas.

El vocero de la UMKC, John Martellaro, dijo que también se están considerando otras medidas para recortar costos. Los representantes de la UMKC dicen que todavía planean que los alumnos regresen al campus este otoño, pero se alienta a los profesores a prepararse para enseñar en línea en caso de que haya una segunda ola de coronavirus.

KCUR es un servicio comunitario editorialmente independiente de la UMKC.

— Bill Grady

Jueves 30 de abril

8:30 p.m. — La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, ha anunciado su plan de reapertura en fases. El plan de la gobernadora— básicamente permite que comercios, restaurantes e iglesias vuelvan de a poco a una normalidad nueva— se presenta a pesar de que el estado de Kansas venga rezagado detrás de otros en las pruebas de COVID-19 y a pesar de un aumento de brotes agrupados cerca de plantas empacadoras de carnes. Más información aquí.

El condado de Wyandotte ha extendido su orden de quedarse en casa hasta por lo menos las 11:59 p.m. del 10 de mayo, y el Comité ReStart de WYCO ha emitido un plan detallado que describe una reapertura enfocada en cuatro fases:

· La “Zona Roja”, levemente relajada, requiere el nivel más alto de cautela para las poblaciones vulnerables, que incluye residentes mayores de 60 años, personas inmunocomprometidas y aquellos que sufran una condición médica anterior.

· La “Zona Amarilla” relaja los requisitos de quedarse en casa un poco más, permitiendo que más negocios permanezcan abiertos “bajo precaución”.

· La “Zona Verde”, la fase menos restringida, levanta la mayoría de las restricciones.

El Dr. Allen Greiner, director médico jefe del condado, dijo que los datos de la COVID-19, inclusive el número de hospitalizaciones, pruebas positivas y muertes durante un período de 14 días, determinarán cuándo pasar de una fase a otra.

— Dan Margolies

Jueves 30 de abril

11:30 a.m. — La Comisión del Condado de Johnson ha confirmado que la orden de quedarse en casa para el condado permanecerá en vigencia hasta el 11 de mayo.

Se anticipa que la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, finalice la orden estatal de quedarse en casa a partir del 4 de mayo, pero el condado mantendrá su propia orden en vigencia una semana más. Joseph LeMaster, un funcionario de salud pública del condado de Johnson, dijo que esperar una semana más permitiría que el condado reduzca la propagación potencial de la COVID-19 y que es una medida que se toma en beneficio de y para proteger la salud de la población.

Un plan de reapertura en fases comenzará a estar en efecto a partir del 11 de mayo, cuando la mayoría de los comercios tengan permitido reabrir sus puertas, pero respetando el distanciamiento social y otras restricciones.

Varios comisionados estaban muy frustrados por el retraso de una semana y dijeron que la economía ha sufrido un terrible golpe debido al cierre generalizado.

“¿Qué es lo mágico de esperar siete días más?”, preguntó el comisionado Mike Brown. “No se está teniendo en cuenta la economía en esta decisión”.

Pero la decisión sigue en pie. La Comisión del Condado de Johnson planeó finalizar el plan de reapertura en fases el viernes, luego de que se obtengan más detalles del anuncio de la gobernadora Kelly el jueves a la noche.

— Lynn Horsley

11 a.m. — En general, los centros de cuidados prolongados del condado de Johnson están haciendo un buen trabajo de contención del coronavirus, aunque el centro Brighton Gardens en Prairie Village todavía está lidiando con un brote, según informó Sanmi Areola, director de Salud y Medioambiente.

El lunes, KCUR reportó que Brighton Gardens de Prairie Village tenía 21 casos. Areola dijo que hasta el jueves, la instalación tenía 32 casos positivos, incluyendo personal y residentes. El condado les brindará 230 kits de pruebas para que cada residente pueda someterse a la prueba, según Areola le dijo a la Comisión del Condado de Johnson el jueves.

Él agregó que todos los residentes que tienen un resultado positivo son aislados para contener y reducir la propagación del virus. El número de casos en las diferentes instalaciones se publica en la página web del condado de Johnson.

Brighton Gardens, propiedad de la compañía Sunrise Senior Living de McLean, Virginia, que administra 325 instalaciones por todos los Estados Unidos, es una de las tres instalaciones que representa la mitad de las muertes por COVID-19 en los centros de cuidados prolongados del condado de Johnson.

El viernes, el condado de Johnson ofrecerá otra oportunidad para que 200 trabajadores “esenciales” se realicen la prueba sin bajarse de sus vehículos.

El condado hasta ahora ha registrado 462 casos positivos del virus y 5,316 negativos, lo que significa un índice de casos positivos del 8 por ciento. Se han registrado 40 muertes.

— Lynn Horsley

Miércoles 29 de abril

7:45 p.m. — Mientras algunos comercios no esenciales de Kansas City se preparan para reabrir la próxima semana, una nueva encuesta de la Cámara de Comercio de Kansas City hace notar que muchos negocios son optimistas cuando de sobreponerse a las restricciones iniciales por el coronavirus se trata.

La encuesta, que atrajo respuestas de 565 empleados del área, determinó que más de la mitad de los empleadores anticipan que en seis meses la demanda será similar a la que tuvieron en febrero, y un 90% dijo que espera volver a contratar al personal despedido.

Sin embargo, hay inquietudes entre los negocios pertenecientes a minorías o mujeres, ya que solo la mitad anticipa retener del 75% al 100% de su personal y un 50% pidió más fondos gubernamentales dedicados a este tipo de empresas.

La Cámara dice que los datos de la encuesta se usarán para informar planes de recuperación del coronavirus a nivel local, estatal y federal.

— Noah Taborda

Miércoles 29 de abril

2 p.m. - Un comité del Consejo de la Ciudad de Kansas pasó una resolución el miércoles sobre un incremento en los casos de violencia doméstica desde que la pandemia del COVID-19 aumento. De acuerdo a la policía de Kansas los casos subieron en un 22 por ciento.

Según dicha resolución, el administrador de la ciudad será el encargado de revisar el aumento y las medidas de prevención posibles. Jane Brown, abogada general de la oficina del alcalde, dijo a los miembros del consejo que los fondos del estímulo federal podrían ayudar a pagar este apoyo.

Ella también dijo que, "se podría reembolsar al departamento de policía las horas extras relacionadas con llamadas por violencia doméstica".

El comité recomendó que el consejo adopte de inmediato la resolución y se espera que éste se discuta en la agenda del consejo del jueves.

- Bill Grady

12 p.m. - La semana pasada casi 28.000 habitantes de Kansas presentaron sus primeras solicitudes para recibir los beneficios de desempleo. Esto es un descenso ligero de las últimas dos semanas. Aún así, representa casi un 2.000 por ciento de aumento con respecto a estas mismas fechas del año pasado.

Desde mediados de marzo cerca de 220,000 habitantes de Kansas han solicitado el beneficio de desempleo. Que fue cuando se dio la orden de salud pública de cerrar los negocios en todo el estado para frenar la propagación del coronavirus.

El Departamento de Trabajo de Kansas ha tenido muchos problemas para resolver el alto volumen de reclamos debido a un sistema computarizado obsoleto y a la escasez de personal.

Los funcionarios de dicha agencia dicen que están comenzando a ponerse al corriente. Pero las quejas en las redes sociales indican que la gente todavía tiene problemas para comunicarse por teléfono y presentar reclamos en línea.

- Jim McLean, Servicio de Noticias de Kansas

10:30 a.m. - El miércoles al mediodía, el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, anunciará detalles de lo que su oficina llama el plan de "lenta reapertura".

Junto con el condado de Jackson, Lucas ha extendido las orden de quedarse en casa en la Ciudad de Kansas hasta el 15 de mayo. Pero todos los demás condados alrededor de la zona metropolitana están programados para seguir la orden estatal de Kansas y Missouri y levantar las restricciones el lunes 4 de mayo.

En la reunión del jueves la Comisión del Condado de Johnson decidirá su plan para reiniciar la economía del condado.

- Kyle Palmer

Martes, 28 de abril

9:45 p.m. - Actualmente, la orden de quedarse en casa del condado de Platte finalizará el domingo 3 de mayo a medianoche.

El condado de Platte había estado en línea con las órdenes de Kansas City, Missouri, y con su vecino el condado de Jackson, que han extendido su restricción de quedarse en casa hasta el 15 de mayo.

Pero en una votación el martes, la Junta Directiva del Departamento de Salud del Condado de Platte votó para lanzar la Fase 2 del plan de recuperación del COVID-19 en el condado. Lo cual permitirá que los negocios reabran y los restaurantes vuelvan a ofrecer servicios de comedor por primera vez en casi dos meses

La nueva orden del condado de Platte mantiene las reglas de distanciamiento social y aún prohíbe las reuniones de más de 10 personas.

La orden extendida del 15 de mayo aún se aplica para los negocios en el condado de Platte pero dentro de los límites de Kansas City.

Lea las preguntas frecuentes de KCUR: cuándo y cómo se reabrirán las diferentes secciones de la zona metropolitana de la Ciudad de Kansas

- Kyle Palmer

8:30 p.m. - El gobernador de Missouri Mike Parson dijo que las hospitalizaciones debido al coronavirus en todo el estado han bajado significativamente desde que alcanzaron su punto máximo a principios de abril. Esa cifra es uno de los cuatro indicadores clave que los funcionarios de salud del estado están monitoreando antes de que finalice el período de la orden de permanencia en casa, del lunes por la mañana.

En su conferencia de prensa el martes, Parson dijo que las hospitalizaciones por causa del COVID-19 bajaron en todas las regiones del estado, excepto en St. Louis. En Kansas City, han bajado un 41% desde que llegaron a su pico hace tres semanas.

Parson dijo que, “Los datos muestran una tendencia general de que el sistema de salud de Missouri está bajo control. Nuestros hospitales no están saturados y las cosas están mejorando ".

Sin embargo, algunos expertos en salud advierten que el índice de pruebas del estado es todavía demasiado bajo para tener una imagen precisa de cuán extendida está la enfermedad en Missouri. Y la apertura de negocios de la próxima semana podría desencadenar una nueva ola de casos.

- Kyle Palmer

5 p.m. - En los asilos del condado de Wyandotte las muertes debido al COVID-19 siguen aumentando, según los nuevos datos publicados por el Gobierno Unificado.Treinta residentes del Riverbend Post Acute Rehabilitation han muerto. Es el grupo de casos más grande en Kansas.

El martes, los funcionarios de salud pública del Gobierno Unificado dijeron que también hubo cinco residentes y cuatro empleados que presentaron resultados positivos en el Life Care Center. Dos de estos residentes fallecieron.

El tercer asilo afectado en KCK está en Delaware Highlands, donde 16 residentes y dos empleados presentaron resultados positivos al COVID-19.

- Peggy Lowe

6:15 a.m. - El lunes, una legislatura profundamente dividida en el condado de Jackson dijo que no tenía confianza en el Director de Finanzas y Compras del condado.

La resolución dijo que los legisladores estaban preocupados de que Bob Crutsinger no pudiera rastrear con precisión, los millones de dólares de dinero de la ayuda federal para el COVID-19 que se destinarán al condado.

Crutsinger trabaja para el ejecutivo del condado Frank White, quien dijo en una declaración que tiene "plena confianza" en el director de finanzas.

- Sam Zeff

Lunes, 27 de abril

6:30 p.m. - El lunes, el gobernador de Missouri Mike Parson dio a conocer el plan de recuperación del estado el lunes para abrir los negocios después de que la orden estatal de quedarse en casa expire antes de la medianoche del domingo 3 de mayo.

La orden permite que las iglesias y negocios como gimnasios, piscinas de hoteles y salones abran si las políticas locales del condado o la ciudad lo permiten. La orden de distanciamiento social, que requiere que los individuos se mantengan a seis pies de distancia, sigue vigente. Las escuelas permanecerán cerradas durante este año académico pero pueden abrir para la escuela de verano.

También pueden abrir los comercios minoristas. Sin embargo, los propietarios deben limitar el número de clientes en base a la capacidad de su edificio.

Durante una conferencia de prensa Parson dijo, "Algunas comunidades abrirán a un ritmo más rápido, mientras que otras necesitarán continuar con cierta orientación para evitar que el virus se propague".

La orden de quedarse en casa de la ciudad de Kansas está programada que termine el 15 de mayo.

- Aviva Okeson-Haberman

5:15 p.m. - Durante dos semanas, la ciudad de Olathe estará suspendiendo temporalmente a la mayoría de sus trabajadores, incluido el regente de la ciudad, debido a una caída significativa en el Ingresos de impuestos a las ventas causado ​​por la crisis de la consecuencia económica debida al COVID-19.

Según el portavoz de la ciudad, Tim Danneberg, dijo que se verán afectados unos 600 empleados de tiempo completo y 250 empleados de medio tiempo y empleos temporales. Las dos semanas de suspensión temporal serán graduales y no afectarán a la policía y bomberos de primera línea.

Danneberg dijo que la ciudad tiene un déficit de ingresos generales de unos 18 millones de dólares. Se espera que las suspensiones temporales ahorren a la ciudad alrededor de un millón de dólares. La ciudad está también implementando el congelamiento de nuevas contrataciones y limitando los gastos no relacionados con el personal.

La semana pasada durante una presentación en el ayuntamiento, el regente de la ciudad, Michael Wilkes dijo. "En este momento no estamos eliminando ningún puesto de trabajo, pero creemos que la suspensión temporal de dos semanas de todos esos empleados, no incluyendo a la policía y los bomberos, nos ayudará a cubrir nuestras necesidades”.

- Aviva Okeson-Haberman

Lunes 27 de abril

1:45 p.m. — El director técnico del equipo masculino de básquetbol de la Universidad de Kansas, Bill Self; el director técnico de fútbol americano, Les Miles y el director de deportes, Jeff Long, percibirán una reducción de 10% en sus salarios durante los próximos seis meses en respuesta al golpe financiero ocasionado por el coronavirus.

Se anticipa que las reducciones representen un ahorro de casi medio millón de dólares para el departamento de atletismo. El salario mínimo anual de Self es superior a los $3.9 millones. Miles, quien está terminando su primera temporada como director técnico, ganó más de $2.7 millones. Long, quien gana $1.5 millones por año, dice que el departamento está evaluando la posibilidad de imponer más recortes salariales al personal de deportes.

— Greg Echlin

10:55 a.m. — Kansas City, Missouri está ofreciendo pruebas gratuitas de COVID-19 en cuatro nuevos sitios esta semana.

Cualquier persona (mínimo 7 años de edad) puede hacerse la prueba, aunque sea asintomática, si se anota por adelantado. El Departamento de Salud de Kansas City quiere alcanzar a la gente en las partes de la ciudad que reciben menos servicios médicos, especialmente los vecinos de los códigos postales 64106, 64123, 64124, 64126 and 64127.

“Sabemos que hay habitantes de nuestra ciudad y estado que afrontan más obstáculos que otros cuando tratan de hacerse la prueba o cuando buscan ayuda por la COVID-19,” dijo el director de salud adjunto, Frank Thompson, en una declaración. “Alguna gente tiene problemas de transporte; muchos no tienen cobertura médica que pague las pruebas o esperan hasta encontrarse en una situación crítica debido a costos médicos”.

Los vecinos que se anoten por adelantado pueden hacerse la prueba en uno de los siguientes centros los lunes, martes y miércoles:

· Estacionamiento de Antioch Crossing (detrás de la antigua tienda Sears); 5415 NE Antioch Rd.; solo los lunes, 11 a.m.– 4 p.m.

· Estacionamiento del supermercado Sun Fresh, 3110 Prospect; lunes 1 – 6 p.m.; martes y miércoles 9 a.m.–6 p.m.

· Escuela KIPP Endeavor Academy Charter, 2700 E 18th St.; martes y miércoles, 11 a.m.–3 p.m.

· Iglesia Cristiana Independence Boulevard, 606 Gladstone Blvd.; solo los miércoles, 11 a.m.–3 p.m.

Kansas City tiene 500 kits para esta iniciativa de pruebas. Para sacar una cita, complete este formulario.

— Lisa Rodriguez

Domingo 26 de abril

4:45 p.m. —El Departamento de Salud y Medioambiente del condado de Johnson ha identificado brotes de COVID-19 por lo menos en 11 geriátricos y centros de cuidados prolongados del condado.

Conforme a las cifras del JCDHE compartidas el viernes a la noche, por lo menos 25 personas en ocho centros diferentes han muerto de la enfermedad. La concentración más alta ocurrió en el centro Forest Creek Memory Care de Overland Park, con 24 infectados y 7 muertes hasta el viernes.

En total, ha habido más de 110 casos identificados en 11 geriátricos del condado, incluyendo muertes.

“Las instituciones identificadas han trabajado diligentemente para reducir la propagación de la enfermedad, siguiendo las guías de los CDC y del KDHE y las medidas de control de infecciones para proteger a sus residentes”, dijo el JCDHE en una declaración en línea.

En el condado vecino de Wyandotte, se sigue prestando atención al centro Riverbend Post Acute Rehabilitation. La instalación de Kansas City, Kansas ha registrado por lo menos 28 muertes de pacientes y casi 130 infectados entre pacientes y personal.

— Kyle Palmer

8:50 a.m. — Un modelo académico ampliamente usado de la pandemia de la COVID-19 sugiere que podría ser de mediados a finales de junio cuando Kansas y Missouri puedan comenzar a relajar las recomendaciones de distanciamiento social establecidas para detener la propagación del coronavirus.

El análisis de estado por estado del Institute for Health Metrics and Evaluation (instituto de evaluación y métricas de salud) de la Universidad de Washington dice que los estados no deberían relajar las guías de distanciamiento social hasta que las infecciones no estén por debajo de 1 en 1,000,000 personas.

El modelo actualmente proyecta que Missouri no llegará a ese punto hasta el 10 de junio y Kansas el 21 de junio.

Ambos estados han resuelto finalizar sus órdenes actuales de quedarse en casa el domingo 3 de mayo y los gobernadores de ambos estados han dicho que después seguirá una fase de reapertura de sus economías.

De todas formas, los investigadores de la Universidad de Washington dicen que los estados deberían mantener medidas de contención como pruebas, seguimiento de contactos y límites sobre reuniones sociales grandes para así reducir la posibilidad de sufrir otra ola de casos.

— Kyle Palmer

Sábado 25 de abril

10:35 a.m. — El gobernador de Missouri, Mike Parson, va a extender el estado de emergencia ocasionado por la epidemia del coronavirus hasta el 15 de junio.

Sin embargo, Parson dijo el viernes que su orden estatal de quedarse en casa tiene fecha de vencimiento el 3 de mayo y que muchos comercios tendrán permitido reabrir el 4 de mayo.

Habrá directrices de distanciamiento social establecidas una vez que caduquen las órdenes de quedarse en casa y Parson dijo que planea compartir más detalles sobre eso la semana próxima.

Aun así, Parson ha dicho que algunos negocios, como peluquerías y gimnasios, tendrán permitido abrir aunque no puedan practicar un distanciamiento social estricto. Él dijo que tal vez ofrezca algunas guías y requiera equipo de protección personal, pero que quedará en gran parte a criterio de los negocios.

— Kyle Palmer, Jaclyn Driscoll

Viernes 24 de abril

5:05 p.m. — Un comité especial de funcionarios del Unified Government (gobierno unificado) del condado de Wyandotte y de Kansas City, Kansas, se reunirá para hablar sobre cómo el Unified Government procederá a relajar las restricciones de quedarse en casa y a permitir que los comercios no esenciales vuelvan a abrir.

El alcalde de Kansas City, Kansas, David Alvey, dijo que el comité de ReStart WYCO no tiene la tarea de determinar una cronología para reabrir. Esas decisiones las tomará el Dr. Allen Greiner, médico oficial jefe del Unified Government.

“La misión del comité de ReStart WYCO es bosquejar los pasos necesarios que debemos tomar como comunidad para comenzar a reabrir los comercios de forma segura y lenta para que la gente pueda volver a trabajar”, dijo el Dr. Greiner en un comunicado. “Necesitamos que la gente siga manteniendo un distanciamiento social estricto y que sea cuidadosa. Todavía quedan muchos detalles prácticos por resolver”.

El presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Kansas City, Kansas, Daniel Silva, un miembro del comité, dice que entiende que haya presión para estimular la actividad económica. Él dice que la mitad de los miembros son pequeñas empresas, con menos de 25 empleados, pero agrega que son los expertos médicos y en salud pública quienes deben decidir cuándo será seguro relajar las restricciones, según los datos sobre índices de infección y exposición.

Silva dice que el deber del comité es determinar mejores prácticas y principios orientadores una vez que se haya establecido una cronología.

“Primero y principal, abogaremos por más pruebas y por una forma de (informar) a la gente si tuvo resultado negativo o no”, dijo él. “La otra parte es [bosquejar] un enfoque en fases. No será como mover un interruptor y encender todas las luces. Tiene que ser como un grifo, abriéndolo poco a poco según el tamaño, el número de empleados y el tipo de industria”.

— Laura Ziegler

Viernes 24 de abril

2:20 p.m. — Los oficiales de Kansas City esperan tener listo un fondo de emergencia para préstamo a pequeñas empresas para la próxima semana.

El concejo municipal designó $500,000 para el fondo en marzo, pero hasta ahora no se ha distribuido ningún préstamo.

AJ Herrmann es el director de políticas del alcalde. Él le dijo a KCUR que debido a que la constitución de Missouri prohíbe a las ciudades entregar fondos directamente a individuos o comercios, los $500,000 de hecho funcionarán como palanca para préstamos privados.

“El fondo de reserva para pérdidas por créditos respaldará un grupo mucho más amplio de capital, por lo que se espera que haya más de $500,000 disponibles para préstamos a pequeñas empresas”, mencionó Herrmann a KCUR durante el programa especial de cobertura de Up To Date: Coronavirus en Kansas City.

Herrmann no dijo de dónde saldría ese capital privado. El jueves, la Economic Development Corporation (corporación de desarrollo económico), que fue nombrada para administrar el programa de préstamos, dijo que no supo sobre la existencia del fondo de reserva sino hasta que recibió un contrato de la alcaldía esta semana.

— Lisa Rodriguez

11 a.m. — El viernes, el alcalde de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas, anunció nombramientos a la Comisión de Salud de la ciudad, mientras la misma continúa sorteando la pandemia del coronavirus.

Lucas dijo que los nuevos nombramientos incluirán expertos en salud pública en las áreas de enfermedades infecciosas, trauma, apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica, geriátricos, vivienda, educación y otras.

“Los residente de Kansas City puede estar orgullosos de la variada experiencia que aportan nuestros comisionados de salud”, dijo Lucas en un comunicado de prensa. Él alabó la dedicación de los integrantes a los “muchos desafíos físicos, mentales y de salud mental que afrontan nuestras comunidades”.

La comisión de salud de la ciudad está compuesta de 17 miembros votantes y es nombrada por el alcalde en consulta con el director de salud de la ciudad.

Los comisionados son voluntarios que cumplen sus funciones por un período de tres años.

— Laura Ziegler

Jueves 23 de abril

5:05 p.m. — Kansas City cerrará algunas calles al tráfico de automotores para crear más espacios abiertos donde la gente pueda hacer ejercicio al aire libre de forma segura durante la pandemia del coronavirus.

El departamento de obras públicas cerrará temporariamente las siguientes calles:

· Kenwood Avenue: 39th a 43rd St. (Gillham Park Area)

· Brookside Road: Meyer a Gregory Blvd y de 77th a 83rd St. (Trolley Track Trail Area)

· River Front Drive: Desde el este de Union Berkley Riverfront Apartments hasta la calle sin salida (Berkley Riverfront Park Area)

Los caminos permitirán el acceso al tráfico local y a los vehículos de emergencia. KC Parks (departamento de parques y espacios verdes) también va a cerrar caminos en varios parques de la ciudad, inclusive Swope Park y Blue Valley Park.

Además, los vecindarios podrán solicitar cierre de calles por cuadra sin costo alguno; esos permisos estarán disponibles el viernes a última hora.

Para impedir que la gente toque superficies duras innecesariamente, los interruptores en los cruces peatonales de 100 intersecciones se programarán para cambiar automáticamente, así la gente no tiene que tocarlos. Finalmente, la alcaldía anima a todos a caminar o correr en sentido contrario a las agujas del reloj en todos los senderos circulares de la ciudad.

Los cierres durarán hasta el final de la orden de quedarse en casa el 15 de mayo.

— Lisa Rodriguez

3:10 p.m. — Algunos profesionales de la salud de Kansas City temen que el 4 de mayo, fecha que el gobernador de Missouri, Mike Parson, ha designado para reabrir los comercios, sea demasiado pronto.

Charlie Shields es presidente del Truman Medical Center (centro médico Truman) de Kansas City, donde las órdenes de quedarse en casa se han extendido hasta el 15 de mayo. Él dice que preferiría ver una tendencia descendente de infecciones por COVID-19 continua antes de abrir el estado, así como también más equipo de protección personal y medidas sobre pruebas rápidas para los médicos.

“La otra parte que creo que será crítica es la capacidad de seguimiento. Una vez que una persona tiene un resultado positivo, hay que identificar a todos con los que ha estado en contacto y comenzar el aislamiento”, él dijo en el programa de KCUR Up To Date el jueves.

Shields también dijo que el Truman podría recibir materiales para pruebas rápidas que permiten obtener resultados en apenas 45 minutos hacia el final de esta semana.

— Jodi Fortino

Jueves 23 de abril

10:35 a.m. — Se ha disparado el número de personas que solicita subsidio por desempleo por primera vez.

A nivel nacional, 4.4 millones de personas solicitaron beneficios durante la última semana. En total, durante las últimas cinco semanas, más de 26 millones de personas han presentado reclamos por desempleo.

En Kansas, casi 32,000 personas pasaron a formar parte de las listas de desempleados, lo que significa aproximadamente 2,000 personas menos que la semana pasada.

Alrededor de 53,000 personas en Missouri solicitaron beneficios la semana pasada, lo que significa casi 50,000 personas menos que la semana anterior.

— Sam Zeff

7:10 a.m. — La Universidad de Missouri anunció su plan de recomenzar con las clases presenciales en el otoño en su campus de Columbia.

La Universidad dice que está trabajando en colaboración con representantes de salud pública y con sus propios expertos en cuidados de salud para desarrollar sistemas que protejan a los alumnos y al personal cuando se reintegren.

El vocero de la Universidad de Missouri, Christian Basi, dijo que hay cientos de empleados en el campus, limpiándolo y desinfectándolo antes de que regresen los alumnos. Basi dijo que también están desarrollando nuevos procedimientos sobre el distanciamiento social, que pueden tener un impacto sobre la forma en que se imparten las clases, inclusive la reducción del número de alumnos que pueden estar en un salón de clase.

Basi no se comprometió con una fecha específica en la que los docentes y el resto del personal empezarán a volver al campus.

— KBIA

Miércoles 22 de abril

8:58 p.m. — Los condados de Cass y de Clay anunciaron que estaban alineando sus órdenes de quedarse en casa con la orden de Missouri, la cual está en vigencia hasta el 3 de mayo.

El cambio representa más tiempo para las órdenes de quedarse en casa del condado de Cass, originalmente vigentes hasta el 24 de abril; pero menos tiempo para el condado de Clay.

Siguiendo la recomendación de los directores de salud de los condados de la región, el condado de Clay previamente había extendido su orden hasta el 15 de mayo, alineándose con el condado de Jackson y con Kansas City, Missouri.

El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, envió un tuit expresando su desilusión con los cambios.

“Realmente quiero que nuestra zona vuelva a trabajar, pero no a cambio de perder un padre, compañero, hijo o amigo a la COVID-19,” dijo el alcalde Lucas. “A medida que seguimos trabajando para proteger la salud de nuestra comunidad, continuaremos escuchando a nuestros profesionales de la salud pública, y no a los objetivos políticos”.

Ambos condados citaron datos sobre casos nuevos y tendencias de modelos existentes como las razones para enmendar sus órdenes de quedarse en casa.

— Noah Taborda

7:02 p.m. — Una enfermera que había cuidado a un paciente de COVID-19 en un hospital de Kansas City, Missouri murió de la enfermedad.

Celia Yap Banago había expresado su inquietud sobre la falta de equipo de protección personal para el personal médico del Research Medical Center (centro médico Research), según indica la National Nurses United (enfermeros nacionales unidos), el sindicato de enfermeros más grande del país.

Banago, una enfermera titulada, murió el atardecer del martes. Ella trabajó en el hospital durante 40 años y se iba a jubilar la semana próxima.

HCA Midwest, que dirige al Research, no respondió inmediatamente a las preguntas de los medios el miércoles a la noche, pero en una reciente declaración sostuvo que sus hospitales de la zona de Kansas City tenían cantidades adecuadas de equipo de protección personal.

— Alex Smith

6:33 p.m. — El gobernador de Missouri, Mike Parson, dijo que la mayoría de los negocios en todo el estado podrá reabrir sus puertas el 4 de mayo, cuando la orden estatal de quedarse en casa termine.

"Estamos trabajando en la política y las directrices para eso, pero les diré que casi todos los comercios en el estado de Missouri podrán abrir sus puertas", dijo Parson durante su rueda de prensa diaria. "La gente volverá a sus trabajos. Habrá reglas a seguir, pero la mayoría de ellos estarán abiertos".

Parson recalcó que el distanciamiento social permanecerá en efecto “por un tiempo” y que será fundamental para una reapertura exitosa.

— Noah Taborda

5:10 p.m. — Un conjunto de casos de COVID-19 entre trabajadores de la panadería Kellogg’s en Kansas City, Kansas ha aumentado a 10 casos positivos.

Mientras aumenta el número de casos confirmados, los representantes del Unified Government (gobierno unificado) dijeron el miércoles que se está realizando una investigación sobre la enfermedad en la panadería.

El vicepresidente senior de Kellogg’s, Kris Bahner, dijo que la compañía se ha comunicado con la gente que pudo haber estado expuesta al virus. Bahner dice que la panadería continúa operando bajo las reglas de seguridad establecidas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud.

— Alex Smith

4:30 p.m. — Un comité del concejo de Kansas City promovió una ordenanza el jueves para invertir $800,000 de la Fundación Health Levy en ampliar las pruebas de coronavirus, en rastreo de contactos y en otras medidas de salud pública.

Los fondos se utilizarán en comunidades vulnerables en 15 códigos postales. La concejala del tercer distrito, Melissa Robinson, dijo que las áreas incluyen las zonas más afectadas por el virus.

“Cuatro de los códigos postales han sido los más perjudicados: Entre ellos, el 3er. distrito, así como también partes del 5to. distrito”, dijo ella.

Robinson agregó que aunque el enfoque está en estos códigos postales ahora, la ordenanza permite la flexibilidad necesaria para utilizar esos fondos en otras áreas si fuera necesario.

— Noah Taborda

Miércoles, 22 de abril

3 p.m. - Este miércoles, un paramédico del Departamento de Bomberos de Kansas City que murió la semana pasada a causa del COVID-19, fue enterrado en el cementerio de Forest Hill.

Billy Birmingham, de 69 años, representa la primera muerte de un socorrista en el cumplimiento del deber en Missouri relacionada con el coronavirus desde que comenzó la pandemia.

Donna Maize, la jefa de bomberos de Kansas City, dijo que, normalmente, cientos de bomberos de todo el país hubieran asistido al funeral de alguien que murió en cumplimiento del deber.

Ella dijo,” tuvimos que decirle a la gente que se quedara en casa".

Los departamentos locales ayudaron al personal del Departamento de Bomberos de Kansas City para que los compañeros de Birmingham pudieran asistir al funeral.

- Sam Zeff

Los miembros del Departamento de Bomberos de Kansas City están tratando de mantener la distancia social mientras esperan la caravana de vehículos que escoltan el cuerpo de Billy Birmingham al cementerio de Forest Hill en Kansas City.

11 a.m. - Según un comunicado de prensa del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU (U.S. Department of Health and Human Services), se han concedido $4.13 millones de dólares a Missouri para combatir la epidemia del COVID-19 en las comunidades rurales.

El dinero fue canalizado a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud del departamento, que recibió $150 millones de dólares a través del CARES Act ( Ley de Ayuda, Asistencia y Protección Económica por el Coronavirus), para ayudar a los hospitales de todo el país. El dinero puede ser utilizado para pruebas y servicios de laboratorio, así como para la compra de equipos de protección personal.

- Dan Margolies

6:30 a.m. - Mike Parson, el gobernador de Missouri emitió un reconocimiento en honor al paramédico de Kansas City, que murió la semana pasada por el coronavirus.

El dia de hoy Parson ordenó que las banderas de EE. UU. y Missouri sean izadas a media asta en todos los edificios gubernamentales de los condados de Jackson, Platte, Cass y Clay, así como en las estaciones de bomberos de todo el estado en honor a Billy Birmingham.

Desde el año 2010 Birmingham trabajo como paramédico en el Departamento de Bomberos de Kansas City. Él murió el lunes pasado después de responder varias llamadas de servicio en las que había pacientes que presentaron resultados positivos a la prueba del COVID-19.

Su muerte es la primera muerte conocida en el cumplimiento del deber de un socorrista en Missouri durante la pandemia. El funeral de Birmingham se celebrará hoy.

- Bill Grady

Martes, 21 de abril

4:45 p.m. - Una coalición de grupos locales de promoción y defensa está pidiendo a los funcionarios del área de la ciudad de Kansas que tomen medidas concretas para abordar el problema del impacto desproporcionado que COVID-19 está teniendo en la comunidad afroamericana de la región.

De acuerdo a las estadísticas del Departamento de Salud de la ciudad, la tasa de infección entre los residentes afroamericanos en Kansas City es alrededor del 84%, más alta que la tasa de infección entre los residentes blancos

El viernes, los grupos locales enviaron una carta al alcalde Quinton Lucas, a los miembros del consejo de la ciudad y a otros líderes del área. La carta resalta una serie de sugerencias, como la reducción de obstáculos para pruebas del COVID-19, más protecciones para trabajadores esenciales y direccionar fondos para entrenamiento antirracista a proveedores de servicio de salud.

La coalición incluye a Uzazi Village, El gabinete de Shirley’s Kitchen, Blaqout, el Proyecto Baobab y la Asociación de Trabajadores Sociales Negros de Kansas City.

El director general de Uzazi Village, Hakima Tafunzi Payne, le dijo a KCUR; "Todos estamos bajo la misma orden (quedarse en casa), pero no todos podemos responder a ella de la misma manera. La pandemia de alguna manera está magnificando las desigualdades que siempre han existido en nuestra sociedad".

- Chris Haxel

4 p.m. - El estado de Missouri está demandando a China por el mal manejo del brote del coronavirus en ese país. Es la primera demanda de este tipo que presenta un Estado de la Nación.

En dicha demanda, el Fiscal General de Missouri Eric Schmitt, un republicano, culpa a China por dejar que el coronavirus se extendiera. El está demandando a China, a tres ministerios del Gobierno chino, a dos gobiernos locales en Wuhan- donde comenzó el brote-, a dos laboratorios, y al Partido Comunista. Todo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

Schmitt le dijo a KCUR, que ha habido un sufrimiento sin precedentes alrededor del mundo, incluso aquí en Missouri, y queremos que se hagan responsables por ello.

Pero China es un estado soberano y tiene inmunidad soberana, lo cual quiere decir que Missouri no tiene ningún derecho de demandar a China, ni siquiera en las Cortes americanas.

Schmitt dijo que piensa que la demanda de Missouri es válida basado en el hecho de que algunas entidades que él está persiguiendo son empresas comerciales o no estatales.

- Frank Morris

Martes, 21 de abril

2 p.m. - El Departamento de Salud del Condado de Johnson dijo que planea continuar haciendo pruebas a algunos residentes seleccionados al azar, para detectar gente con posible coronavirus.

Hasta este Martes, el departamento de salud dijo que 4% de los más de 350 residentes de la muestra dieron positivo con el virus. El director del Departamento de Salud del Condado, Sanmi Areola dijo, que los resultados de las pruebas son prometedoras y muestran el impacto de la solicitud de quedarse en casa que se han estado llevando a cabo en toda el área metropolitana.

Areola dijo que espera que muy pronto se realicen muchas más pruebas en el Condado.

También dijo que, "si se quita el pie del acelerador, sería muy fácil perder los logros que se han conseguido hasta ahora”.

La semana pasada el Condado de Johnson anunció que seguirá la orden de la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, de extender la orden de quedarse en casa en todo el estado hasta el 3 de mayo y no extenderá las restricciones hasta el 15 de mayo, como se ha hecho en Kansas City, Missouri, y en varios otros condados de la zona metropolitana.

- Jodi Fortino

11 a.m. - El Congreso está considerando un nuevo paquete de ayuda destinado al coronavirus que proporcionará $450 mil millones de dólares adicionales, la mayoría de los cuales estarán destinados a las pequeñas empresas para que puedan mantener sus puertas abiertas en medio de la pandemia.

El Programa de Protección de Salarios recibiría la mayor parte, aproximadamente 300 mil millones de dólares con otros 50 mil millones de dólares destinados al fondo de ayuda para desastres de la Administración de Pequeñas Empresas.

Hablando en el programa de KCUR Up to Date con Steve Kraske la representante demócrata de Kansas, Sharice Davids, dijo que el Congreso debe enviar un mensaje muy claro de apoyo bipartidista para el paquete de ayuda.

"Creo que es importante que sea parte de una legislación bipartidista", dijo Davids. "Tenemos que asegurarnos que estamos enviando mensajes muy claros a los líderes de nuestros dos partidos, que en este momento necesitamos dar alivio a las pequeñas empresas”.

También añadió que por ahora el paquete de ayuda podría mantener abiertas las puertas de algunos de los negocios pequeños, aunque más adelante se necesitarán más fondos.

- Noah Taborda

8:20 am - La Legislatura del Condado de Jackson aprobó el lunes $450,000 dólares de emergencia para el alojamiento de personas sin hogar que presenten resultados positivos del COVID-19.

El dinero podrá pagar hasta la cantidad de 50 personas sin hogar o casi sin hogar en el campamento Tres Caminos (Three Trails) del Ejército de Salvación (Salvation Army) localizada en la carretera East 40.

El condado dice que espera ser reembolsado por el gobierno federal.

A principios de este mes, el Consejo de la Ciudad de Kansas aprobó $ 80,000 dólares para alojar hasta 30 personas sin hogar en el hotel Roadway Inn en el Admiral Blvd.

- Sam Zeff

Lunes 20 de abril

3:20 p.m. — El lunes, los inquilinos de Missouri se alinearon a lo largo de la autopista interestatal 70 desde Kansas City hasta St. Louis para demandar que el Gob. Mike Parson cancele el pago de alquileres en todo el estado por el tiempo que dure el estado de emergencia y el período de recuperación.

Jenay Manley es una líder del grupo de defensa KC Tenants (inquilinos de KC). Ella dice que al tener los hijos en casa porque no van a la escuela, muchos inquilinos afrontan expensas adicionales y menos ingresos.

“Ahora hay familias que están afrontando el costo de dos comidas extras que no tenían pensado pagar”, dijo Manley.

Manley dijo que cancelar los pagos de los alquileres demandará acción por parte del gobierno estatal, y que no hay que depender de la generosidad de los propietarios.

“Como grupo, los propietarios están ahí para percibir una ganancia, no para ocuparse de la gente; ese es el trabajo del gobierno”, agregó Manley.

La coalición de propietarios dice que toda medida de suspensión de alquileres debería ir acompañada de un fondo para que los propietarios puedan recuperar sus pérdidas. Aunque no se reportó ningún incidente con los manifestantes en el este del estado, la policía ordenó a varios organizadores del área de Kansas City que se retiraran de la autopista interestatal.

Los grupos también piden que se emita una moratoria estatal de desalojos, una prohibición de cortes de servicios públicos y asesoramiento más amplio para la gente que se encuentre en situación de calle.

— Lisa Rodriguez

Viernes 17 de abril

Las órdenes de quedarse en casa permanecen en vigencia en la zona metropolitana de Kansas City.

3:45 p.m. — Dos grupos de interés de Missouri han entablado una demanda para que las papeletas de voto en ausencia estén disponibles para los votantes durante la pandemia de la COVID-19.

La demanda colectiva en el condado de Cole fue entablada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, según su sigla en inglés) de Missouri, la Liga de Mujeres Votantes de Missouri y tres particulares. Los demandantes están representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, según su sigla en inglés) y la Coalición de Protección de Votantes de Missouri (Missouri Voter Protection Coalition).

“Requerir que los votantes estén físicamente presentes en sus lugares de votación tradicionales durante la pandemia de la COVID-19, donde estarán congregándose y esperando en fila con otra gente para votar, contradice el consejo de los expertos en salud pública y pone en riesgo la salud de la gente”, expresó la ACLU de Missouri en una declaración.

Las elecciones en Missouri están programadas para junio, agosto y noviembre. La querella busca un pronunciamiento que establezca que los votantes aptos que están practicando aislamiento social por causa de la pandemia puedan invocar su derecho a votar con una papeleta de voto en ausencia basándose en la razón de confinamiento debido a enfermedad permitida por el estado de Missouri.

— Dan Margolies

2:20 p.m. — A partir del viernes, el Departamento de Parques y Recreación de Kansas City, en colaboración con el Departamento de Salud de Kansas City y el alcalde Quinton Lucas, cerrarán los caminos al tráfico vehicular en unos pocos parques de la zona.

Habrá barricadas para cerrar caminos en Swope Park en East Meyer Boulevard y Swope Parkway y en Blue Valley Park a la altura 2301 de la Topping Avenue, para crear “espacios amplios para disfrutar al aire libre”.

Las órdenes de quedarse en casa para Kansas City, Missouri y el condado de Jackson se han extendido hasta el 15 de mayo, pero se incentiva fuertemente a la gente a pasar tiempo afuera, manteniendo el distanciamiento social adecuado. El cierre de algunos caminos brindará más espacio para que los vecinos del área puedan hacer ejercicio.

— Laura Spencer

1:05 p.m. — Por ahora, los condados de Johnson y Wyandotte, en Kansas, no han extendido la orden de quedarse en casa más allá del 3 de mayo para cierres de negocios y normas de distanciamiento. Esta fecha coincide con la orden de la gobernadora de Kansas, Laura Kelly.

El jueves, el alcalde de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas y el ejecutivo del condado de Jackson, Frank White, extendieron la orden de quedarse en casa hasta el 15 de mayo.

El periódico The Shawnee Mission Post reporta que Eilert, el presidente de la Comisión del condado de Johnson, le dijo a los comisionados el jueves que la “extensión hasta la fecha del 23 de abril previamente establecida por el condado le daría tiempo a los funcionarios para recolectar información antes de decidir si se debe continuar o no la orden por otras dos semanas”.

— Laura Spencer

9:35 a.m. — Debido a la COVID-19, la institución Symphony in the Flint Hills ha cancelado su evento anual, el cual presenta un concierto al atardecer ejecutado por la Orquesta Sinfónica de Kansas City en las colinas de Flint, Kansas.

“La decisión de cancelar el evento principal de 2020 nos parte el corazón, pero la salud y el bienestar de nuestra audiencia, artistas y las comunidades del condado de Wabaunsee y de la región de las colinas Flint son de suma importancia para nosotros”, escribió Leslie VonHolten, la directora ejecutiva de la asociación Symphony in the Flint Hills, en una actualización de la página web de la organización.

El evento, que dura todo el día, generalmente atrae alrededor de 7.000 personas por año. Las personas que ya tengan entradas recibirán un reembolso a través de EventBrite hasta el 30 de mayo o el costo de las entradas se puede donar a la organización.

— Laura Spencer

Jueves 16 de abril

Las órdenes de quedarse en casa están en vigencia para la zona metropolitana de Kansas City.

4:20 p.m. — La asociación Heart of America ha pospuesto la presentación de su Festival de Shakespeare este año hasta el verano de 2021. La obra al aire libre iba a ser “La tempestad,” con John Rensenhouse como Prospero y estaba programada desde el 16 de junio hasta el 5 de julio en el parque Southmoreland.

“No tomamos esta decisión a la ligera”, dijo Sidonie Garrett, la directora ejecutiva artística, en un comunicado de prensa. “Pero a medida que Kansas City lidia con temas relacionados con el virus COVID-19, nosotros nos enfrentamos a desafíos inmediatos, como la incertidumbre sobre la disponibilidad de un espacio para crear la producción, normas sobre la seguridad de congregaciones públicas este verano y otros temas logísticos que van de la mano con una producción exitosa de la obra”.

El festival seguirá ofreciendo clases de verano como sesiones virtuales, así como también otros programas y eventos en línea.

— Laura Spencer

3:40 p.m. — Siguiendo la iniciativa de Kansas City, Missouri, el condado de Jackson anunció el jueves que extenderá su orden de quedarse en casa hasta el 15 de mayo.

El anuncio sigue la recomendación de líderes de salud pública del área metropolitana y de directores de departamento de salud de los condados que conforman la región metropolitana de nueve condados.

“Este no es el momento para aflojar. Al extender la orden hasta después de la fecha pico anticipada, podemos reducir más la trasmisión del virus y comenzar a reabrir nuestra comunidad de una forma segura e inteligente”, dijo en una declaración el ejecutivo del condado de Jackson Frank White.

La orden extendida del condado expande la lista de negocios esenciales que pueden funcionar de forma reducida, inclusive agentes de bienes raíces, funerarias, cementerios y compañías de mudanzas.

— Kyle Palmer

3:05 p.m. — El Metropolitan Community College (MCC, según su sigla en inglés) de Kansas City está tratando de obtener dinero para ayudar a sus alumnos a pagar por sus viviendas, alimentos y guarderías debido al cierre por COVID-19.

La rectora Kimberly Beatty dijo que el establecimiento terciario también está tratado de ver cómo brindar apoyo emocional después de que esto surgiera como una necesidad entre los alumnos encuestados.

“Nuestra fundación tuvo la idea de ayudar a los restaurantes locales a través de la repartición de vouchers de comida, pero resultó que esa no era una de las necesidades principales identificadas por nuestros alumnos”, dijo Beatty.

Se supone que el MCC reciba $4.3 millones del paquete de estímulo económico para ayudar a sus alumnos. Pero Beatty dijo que la fundación del MCC está colaborando para brindar asistencia a corto plazo hasta que lleguen esos dólares federales.













Los alumnos que expresaron una necesidad cuando fueron encuestados recibirán vouchers de comida por $120, hasta $350 para alquileres y hasta $400 para guardería de niños.

Los alumnos del MCC que tuvieron problemas en sus clases cuando se cambió a formato en línea para ralentizar la propagación del coronavirus tendrán la oportunidad de volver a tomar esas clases de forma presencial en el otoño. Beatty también dijo que habrá otra serie de subvenciones de emergencia en ese momento.

— Elle Moxley

2:40 p.m. — Desde el jueves, Kansas tiene casi 1,588 casos confirmados de COVID-19 y 80 muertes por el coronavirus.

La mayoría de los condados del noroeste de Kansas no han reportado casos. Pero los condados de Ford, Finney y Seward han experimentado un incremento esta semana, inclusive casos de coronavirus en las tres plantas empacadoras de carne en Dodge City y Liberal.

Mientras tanto, el número de casos en la prisión estatal de reclusos varones en Lansing, condado de Leavenworth, ha subido a más de 30 miembros del personal y casi dos docenas de reclusos. Algunos profesionales médicos de la Guardia Nacional de Kansas County han sido asignados a la prisión.

— Corinne Boyer, Kansas News Service

10:35 a.m. — Los funcionarios de Kansas City votarán el jueves sobre la posibilidad de cerrar estratégicamente algunas calles para que la gente tenga más espacio para correr y caminar afuera.

Algunos concejales de la ciudad dijeron que han escuchado de vecinos que consideran que ciertos parques y senderos están muy llenos de gente y que no es posible mantener el distanciamiento social recomendado durante la pandemia del coronavirus.

Otros concejales, inclusive Katheryn Shields, dicen que no piensan que en Kansas City haya problemas por no tener suficiente espacio.

Si todo el concejo aprueba la resolución, el departamento de obras públicas pedirá sugerencias a líderes de vecindarios y ofrecerá ideas para cierres temporarios.

— Lisa Rodriguez

7:45 a.m. — El intendente de Kansas City Quinton Lucas dice que extenderá la orden de quedarse en casa para toda la ciudad hasta el 15 de mayo. Él agrega que hay consenso entre los funcionarios de salud locales. “Francamente, nada es más importante que el hecho de que nueve directores de salud pública de nueve condados diferentes del oeste de Missouri y el este de Kansas y nuestro propio director de salud en Kansas City, Missouri, hayan sugerido que tomemos estas medidas claves e importantes”, él le dijo a KCUR.

Lucas hará el anuncio durante una conferencia de prensa al mediodía en la municipalidad.

— Sam Zeff

Miércoles 15 de abril

Las órdenes de quedarse en casa están en vigencia en la zona metropolitana de Kansas City.

8:20 p.m. — Los vecinos afroamericanos del condado de Wyandotte constituyen más de la mitad de los 362 casos confirmados de COVID-19 del condado y dos tercios de sus 31 muertes. Sin embargo, solo el 23% de la población del condado de Wyandotte es afroamericana.

A partir del miércoles, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (Unified Goverment Public Health Department) comenzó a agregar la raza a sus informes de coronavirus.

El jefe médico administrador Dr. Allen Greiner dijo en un comunicado de prensa que “proteger y apoyar a las comunidades desatendidas que ya sufren por cuestiones de salud no equitativas y por enfermedades crónicas superiores al promedio es más importante que nunca”.

A través de todo el país, los datos muestran que la gente afroamericana está contrayendo el coronavirus desproporcionadamente. Los vecinos negros de Kansas City, Missouri, representan un 44% de los casos de la ciudad, pero solo el 30% de la población.

Y en todo el estado de Kansas, los números estatales muestran que los vecinos afroamericanos tienen la posibilidad de tener un resultado positivo de COVID-19 tres veces mayor que la gente blanca y 10 veces mayor de morir.

La población latina del condado de Wyandotte es del 28%, pero el departamento de salud dijo que los latinos representan un 15% de los casos positivos. Se advirtió que ese porcentaje probablemente se deba a que menos latinos están recibiendo la prueba de coronavirus, y no al hecho de que tengan una “menor proporción de enfermedad”.

Mariana Ramírez, la directora del Centro JUNTOS para el avance de la salud latina (JUNTOS Center for Advancing Latino Health) en Kansas City, Kansas, dijo que muchos de los vecinos afroamericanos y latinos del condado de Wyandotte son “trabajadores que están luchando en el frente y sus trabajos nos permiten seguir funcionando como sociedad”.

“No podemos fallarles,” dijo en un comunicado de prensa.

— Erica Hunzinger

5:20 p.m. — Kansas permanecerá bajo una orden estatal de quedarse en casa durante por lo menos dos semanas más. El miércoles, la gobernadora Laura Kelly anunció la extensión de su orden ejecutiva hasta principio de mayo.

Mientras que Kelly dijo que finalizaría el 3 de mayo, su abogado principal hizo notar que el 1 de mayo es el vencimiento técnico porque su declaración de emergencia estatal termina ese día.

“Ninguna de nuestras predicciones internas indican que en Kansas el pico será alrededor el 19 de abril”, dijo Kelly del domingo, cuando su orden estatal inicial iba a vencerse.

Ella enfrenta presión de los republicanos de la Cámara para reabrir la economía de Kansas y Kelly dijo que está en comunicación sobre cómo hacer eso con los gobernadores de Missouri, Mike Parson y de Colorado, Jared Polis y con los intendentes del área de Kansas City.

“Creemos que un enfoque regional reducirá la confusión y ayudará a mantener nuestras comunidades seguras a ambos lados de la línea estatal”, dijo Kelly.

— Noah Taborda

4:55 p.m. —La librería Rainy Day Books lanzó una página de GoFundMe el lunes pidiendo ayuda a la comunidad para mantener el negocio abierto durante la pandemia.

Desde que las órdenes de quedarse en casa entraron en vigencia el mes pasado, la librería de Fairway ha reducido su personal a un “equipo mínimo” y se enfrenta a un déficit de ingresos potencial de seis meses debido a cancelaciones de eventos con autores y otros eventos en persona.

La fundadora y presidente de la librería, Vivien Jennings, cree que la gente de la comunidad valora la tienda.

“Y no solo lo que hemos hecho y contribuido en el pasado, sino también lo que podemos contribuir de ahora en adelante”, dijo ella.

Jenning dijo que el dinero de GoFundMe se usará para el alquiler, inventario y, una vez que las cosas mejoren, para contratar más personal. Ella hace notar que la tienda todavía planea celebrar 45 años de negocios en noviembre.

— Noah Taborda

2:00 p.m. – Los cheques de estímulo comenzaron a llegar a las cuentas bancarias de la gente de Missouri el miércoles, pero solo para aquellos contribuyentes que compartieron información sobre depósito directo al Servicio de Impuestos Internos.

Los pagos de estímulos de $1,200 para personas que vayan a recibirlos por cheque tomarán más tiempo.

Eso representa a la mayoría de la familias con las que Stacy King trabaja. Ella es directora de Servicios a Familias y Alumnos del Distrito escolar Center.

“Mis familias no están bancarizadas”, dijo King. “Ellos van a Price Chopper en la calle 85 y cambian sus cheques”.

Ella está especialmente preocupada por las familias en riesgo de verse en situación de calle antes de la pandemia. King dijo que recibir $1,200 ahora en vez de dentro de un mes podría ser la diferencia entre quedarse en sus casas o tener que mudarse a un hotel.

“Ojalá hubiera una mejor manera de asegurar que todas esas familias tengan lo que necesitan oportunamente”, dijo King.

En el programa del miércoles de Up To Date por KCUR, el senador federal Roy Blunt dijo que cuando los legisladores se reúnan de nuevo el mes próximo, considerarán si se debe brindar apoyo adicional.

Blunt dijo que los fondos para las pequeñas empresas están casi agotados y que el Congreso tal vez deba asignar más.

Toda persona que no esté segura del estatus de un pago de estímulo puede obtener información en la página web del IRS.

– Elle Moxley

11:35 a.m. — Los funcionarios de Kansas City hablarán el miércoles sobre cómo la ciudad puede aliviar las aglomeraciones en parques y senderos locales.

El concejal Eric Bunch dijo que otras ciudades, como Denver y Oakland, han cerrado calles al tráfico automotor para darle a la gente más espacio para caminar y correr en público. “Porque vemos que existe la necesidad desesperada de que la gente salga afuera, pero que lo haga a una distancia física segura”, dijo Bunch.

Bunch dijo que en vez de bloquear calles, la ciudad podría implementar el cierre de carriles para ensanchar el espacio de aceras.

El comité de infraestructura, transporte y operaciones de la ciudad considerará la propuesta de Bunch el miércoles.

— Lisa Rodriguez

10:30 a.m. — Boulevardia, el festival anual de comida, música y cerveza de la ciudad, se ha cancelado para el 2020. La 7ma fiesta anual estaba programada para el 19-20 de junio en un nuevo lugar: Grand Boulevard, en Crown Center y el parque Washington Square.

“Nos damos cuenta del impacto que esta decisión tiene para nuestros socios de caridades, vendedores, fabricantes y asistentes”, escribieron los organizadores en un correo electrónico. “Esta decisión se tomó teniendo en cuenta la situación de salud pública en constante cambio para permitir a nuestra comunidad que se concentre en la salud y el bienestar personales, y el interés en presentar el festival de nuevo en 2021.”

Los paquetes de entradas y hotel comprados en la página web Boulevardia serán reembolsados, y se procesarán dentro de los 10-14 días.

— Laura Spencer

Martes 14 de abril

Las órdenes de quedarse en casa para la zona metropolitana de Kansas City están en vigencia.

5:25 p.m. — Más compañías de la zona han empezado a hacer mascarillas reusables conforme a las normas de CDC para que los vecinos usen. Como KCUR reportó anteriormente, sewKC está vendiendo mascarillas por $15 y están disponibles para retirar del lugar o para entrega a domicilio. La organización dice que por cada compra donará una mascarilla a la comunidad local.

Made in KC está vendiendo varios tamaños de mascarillas, pero tiene órdenes pendientes hasta el 22 de abril.

Sew What?, una compañía localizada en Lee’s Summit, tiene mascarillas disponibles en varios diseños relacionados con equipo atléticos, y estiman poder entregar dentro de los tres días después de la orden. Los precios varían entre $6.50 a $9 por mascarilla.

La tienda de ropa local Charlie Hustle tiene paquetes de tres disponible por $25. La compañía dice que por cada compra donará una mascarilla a trabajadores locales esenciales.

— Chris Haxel

2:05 p.m. — Los funcionarios de salud pública y los funcionarios electos de la zona metro se reunirán hacia el final de esta semana para hacer recomendaciones sobre una cronología para reabrir los negocios de Kansas City.

El Dr. Rex Archer, Director del Departamento de Salud de Kansas City, Missouri, le dijo a KCUR que habrá algunos requisitos antes de que ellos den la luz verde:

La infraestructura de salud pública debe incluir suficiente equipamiento de protección personal para minimizar la enfermedad entre los prestadores;

Se necesitan más pruebas para prevenir propagación comunitaria adicional;

Es posible que se continúe con ciertas restricciones, inclusive limitar el número de personas que se pueden juntar en un establecimiento, así como el cumplimiento del distanciamiento social.

Archer enfatizó que no hay planes concretos en este momento.

“Sea lo que sea que hagamos, puede convertirse en una situación discontinua, donde abrimos algunos (negocios) y vemos como funciona eso, abrimos algunos más y tal vez tengamos que cerrar algunos otra vez”, dijo él.

— Laura Ziegler

12:05 p.m. — La Suprema Corte de Kansas ha acelerado argumentos en un caso presentado por reclusos que alegan que las condiciones en las prisiones de Kansas los ponen en riesgo de contraer COVID-19.

En una orden publicada el martes, el tribunal supremo del estado programó argumentos orales para el caso el miércoles 15 de abril.

Los reclusos diversamente están pidiendo liberación anticipada, atenuación de las penas, un plan para aislar a los reclusos que han sido expuestos o que han contraído el virus, un plan de distanciamiento social y acceso ilimitado a jabón y otros productos desinfectantes.

— Dan Margolies

11:45 a.m. — La pandemia de coronavirus retrasará poner más agentes de policía en las calles de Kansas City.

Había dos clases de reclutas cursando en la academia del departamento de policía de Kansas City (KCPD, según su sigla en inglés) en la parte norte de la ciudad, pero el jefe de policía Rick Smith le dijo a la comisión de policía el martes que todos están ahora en cuarentena.

Smith dice que algunos reclutas tuvieron un resultado positivo para el virus, entonces el KCPD canceló el entrenamiento y puso a todos en cuarentena.

El jefe de policía dijo que algunos de los miembros de las clases iniciales están haciendo entrenamiento en línea, pero que algunas actividades con armas o de conducción solo se pueden hacer en la academia.

Un portavoz del KCPD dijo que todavía tienen esperanzas de graduar una clase a principios de mayo. Mientras tanto, 65 miembros actuales del KCPD, tanto agentes juramentados como civiles, están en cuarentena.

— Sam Zeff

10:20 a.m. — La junta directiva del distrito escolar Shawnee Mission ha acordado invertir $9 millones en iPads nuevas, una decisión que se tomó en gran parte como resultado del esfuerzo por enseñar en línea ocasionado por la COVID-19.

La junta aprobó los fondos en una reunión llevada a cabo el lunes a la noche.

En febrero, padres de familia pidieron a la junta que esperara para comprar 19,000 iPads hasta que el distrito viera cómo se estaba usando la tecnología en los salones de clase. La junta accedió, pero muy pronto después de eso todas las escuelas de Kansas cerraron debido a la propagación del coronavirus.

Los miembros de la junta notaron que el distrito podría ahorrar por lo menos $1 millón al reemplazar las iPads ahora, dinero que el distrito podría necesitar si la economía empeora durante la pandemia.

— Elle Moxley

6 a.m. — Nuevos datos publicados por el Departamento de Salud de Kansas City, Missouri, muestran que los vecinos afroamericanos están sufriendo un impacto desproporcionado por la pandemia de coronavirus.

Las figuras publicadas el lunes demuestran que 44% de los casos confirmados en la ciudad son pacientes afroamericanos, aunque la gente afroamericana constituye un 30% de la población de la ciudad.

Los datos preliminares de Kansas City concuerdan con lo que otros estados y ciudades han reportado — que el coronavirus está infectado a las personas afroamericanas en índices desproporcionadamente altos. En Kansas, las personas afroamericanas conforman un 6% de la población, pero alrededor de 16% de los casos hasta ahora.

— Aviva Okeson-Haberman

Lunes 13 de abril

Las órdenes de quedarse en casa están en vigencia para la zona metropolitana de Kansas City.

Las órdenes de quedarse en casa ahora están en vigencia en Kansas y Missouri.

7:10 p.m. — Un trabajador de servicios de primera respuesta de Kansas City murió el lunes a la tarde por complicaciones con la COVID-19.

Billy Birmingham era un técnico de servicios de primera respuesta con el departamento de bomberos de Kansas City. Antes de unirse al departamento en 2010, él había trabajado con el servicio metropolitano de ambulancias desde 1998. Tenía 69 años.

Birmingham es el primer empleado municipal que muere de COVID-19.

"Su fallecimiento representa una pérdida personal para todos nosotros que lo conocíamos y atesorábamos su amistad y profesionalismo”, dijo la Jefa de Bomberos Donna Maize en un comunicado anunciando su muerte.

El intendente Quinton Lucas dijo en una declaración que tenía “el corazón roto” por la noticia.

“Todos debemos seguir teniendo cuidado con nuestros esfuerzos para prevenir la propagación de esta enfermedad terrible y seguir apoyando a los trabajadores de la salud y de servicios de primera respuesta, quienes lo dan todo por nosotros”, escribió Lucas.

La municipalidad activará la fuente en memoria al bombero ubicada en la intersección de las calles Pennsylvania y 31 para honrar la vida y el servicio de Birmingham.

La información y los arreglos para el funeral se anunciarán en los próximos días, según informó el departamento de bomberos.

— Lisa Rodriguez

5:15 p.m. — Las clases de verano en las tres universidades más grandes de Kansas se impartirán en línea.

Todos los alumnos de Kansas State University pagarán como residentes del estado por las clases de verano en línea, sin que importe dónde viven. La universidad también reducirá los montos que los alumnos pagan regularmente.

K-State dice que espera que tomar la decisión ahora le dará a los alumnos y profesores la oportunidad para prepararse para las clases de verano que comienzan a finales de mayo.

La Wichita State University y la University of Kansas anunciaron a principio de este mes que van a impartir sus clases de verano en línea.

— Kansas News Service

4:45 p.m. — El área de Kansas City pronto verá más pruebas de la COVID-19, conforme a Viracor Eurofins Clinical Diagnostics, localizado en Lee’s Summit. Las pruebas han sido extremadamente limitadas, debido principalmente a la falta de hisopos y material químico. Pero Viracor dice que pronto comenzará a trabajar con corporaciones para realizar la prueba a sus empleados, especialmente aquellos en la producción de alimentos y en los cuidados de salud.

El vicepresidente de Viracor Steve Klieboeker dijo que la gente que trabaja en ambientes de alto riesgo, como hospitales, podría necesitar repetir la prueba para asegurarse de que no están propagando la enfermedad.

“En esa situación, yo recomendaría que las pruebas se realicen más frecuentemente, por ejemplo, cada tercer día”, dijo Klieboeker.

— Alex Smith

3:20 p.m. — Las Kansas City Public Schools de nuevo distribuirán alimentos a los alumnos esta semana luego de tomar una pausa la semana pasado cuando un trabajador mostró síntomas del nuevo coronavirus.

Los oficiales de KCPS dijeron que la prueba de COVID-19 de un miembro del personal tuvo un resultado negativo, o sea que el distrito planea reiniciar la distribución de alimentos a partir de mañana. Los alimentos se pueden retirar entre 10 a.m. y 2 p.m. los martes y jueves en tres escuelas: Northeast Middle, East High School y Martin Luther King Jr. Elementary.

El distrito también está tratando de obtener un Chromebook para cada familia para que los alumnos puedan comenzar a hacer su trabajo escolar en línea. La semana pasada, el gobernador Mike Parson anunció que todos los edificios escolares de Missouri permanecerán cerrados por el resto del cuatrimestre.

— Elle Moxley

Domingo 12 de abril

2:40 p.m. — Los oficiales del Buró de Investigaciones de Kansas (KBI, según su sigla en inglés) dicen que el número de informes relacionados con conductores detenidos por impostores haciéndose pasar por policías han aumentado.

"En muchos de los incidentes reportados, el impostor está en un vehículo sin marcas oficiales de la policía, pero usan luces de emergencia. El impostor a menudo le pregunta al conductor si su traslado es “esencial” o le pide documentación laboral”, dijeron los oficiales de KBI en una declaración.

La policía ha levantado diez reportes de ese tipo en todo el estado en las últimas semanas, inclusive uno en la zona de Kansas City.

Hasta ahora nadie ha resultado lesionado y no se ha robado nada.

El KBI recuerda a los viajeros que nadie necesita ningún tipo de documentación específica para viajar durante la orden de quedarse en casa.

— Sam Zeff

Sábado 11 de abril

10:30 p.m. — La gobernadora demócrata Laura Kelly ganó una resolución de la Corte Suprema de Kansas el sábado que le otorga plenos poderes para clausurar operaciones en el estado, inclusive los servicios religiosos grandes, ante la crisis de seguridad pública.

El tribunal supremo manifestó que el panel de líderes legislativos no tiene la facultad de revertir los controversiales límites de Kelly a los servicios religiosos y funerarios. Kelly afirmó que esta acción se requería para reaccionar a la propagación de la COVID-19.

Esto significa, que la noche antes de Pascuas, la orden de Kelly que prohíbe las reuniones de más de 10 personas en iglesias continuaba en vigor.

La resolución obligó a los jueces a intervenir en un asunto que junta la política, la religión y el debate sobre los poderes otorgados a un gobernante cuando ocurre una pandemia mortal.

— Jim McLean

7:50 p.m. — El alguacil del condado de Jackson, Darryl Forté, manifestó que hay un caso confirmado de la COVID-19 en la prisión del centro de la ciudad.

Fonté informó en un Tweet que la persona “no es un recluso”.

Este es el primer caso conectado con la prisión del condado de Jackson, aunque un recluso del Departamento Correccional de Missouri falleció por el virus.

— Sam Zeff

Viernes 10 de abril

4:30 p.m. — La municipalidad de Kansas City aprobó una resolución esta semana que le solicita al intendente que trabaje con grupos de vecinos del centro de la ciudad para proveer sanitarios portátiles y estaciones de lavado de manos a personas sin hogar durante la pandemia del coronavirus.

La concejala Andrea Bough manifestó en la sesión plenaria del concejo que dichos equipamientos ya están siendo instalados en el centro de la ciudad.

“Por suerte, el personal ha estado trabajando con nuestros colaboradores cívicos y hoy recibí una lista de 20 sitios donde ya se instalaron los sanitarios portátiles”, contó Bough.

Los sanitarios portátiles permitirán el acceso de las personas sin hogar a los baños, ya que los lugares que solían usar, como librerías o cafeterías, están cerrados por la pandemia.

— Jodi Fortino

1:30 p.m. — El número de casos confirmados de la COVID-19 en Kansas sigue aumentando, y el condado de Wyandotte tiene el mayor número de casos del estado.

El lunes 13 de abril, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (Unified Government's Public Health Department) ampliará los horarios para las pruebas de coronavirus en un lugar recientemente estrenado en la oficina central del departamento en el centro de la ciudad en 619 Ann Avenue. Se podrán realizar pruebas de lunes a viernes, de 2 p.m. a 5 p.m.

Los oficiales afirman que se le dará prioridad a aquellas personas que tengan síntomas de la COVID-19. Los residentes del condado de Wyandotte deben reportar los síntomas por teléfono al 311 o mediante una página web para recibir orientación.

— Laura Spencer

6 a.m. — El condado de Johnson está otorgando licencias a 264 empleados y reduciendo $21 millones de dólares de su presupuesto, en anticipación a la reducción drástica de ingresos fiscales por la pandemia del coronavirus.

Los comisionados del condado aprobaron la medida el jueves. En una declaración, el condado afirmó que gran parte de aquellos licenciados trabajan para el sistema bibliotecario.

El condado manifestó que, aunque estén de licencia, los empleados mantienen sus beneficios, como seguro de salud y continúan pagando su porción de las primas.

— Sam Zeff

5:30 a.m. — Al menos 50 reclusos devastaron la prisión estatal de Lansing, Kansas, el jueves. Provocaron incendios y rompieron ventanas en un incidente que comenzó a la tarde y siguió hasta entrada la noche.

Varios prisioneros se rehusaron a volver a sus celdas y, a partir de allí, las tensiones crecieron. Los funcionarios de la prisión contaron a Prensa Asociada que alrededor de la mitad de los reclusos volvieron a sus celdas para las 9 p.m.

Los trabajadores de la prisión lograron salir de la zona de celdas y no se reportaron heridos.

La libertad de los reclusos de desplazarse por la prisión se restringió esta semana para evitar el contagio de la COVID-19. Kansas confirmó la primer infección de un recluso con coronavirus hacia el final de la semana pasada en Lansing. En el último recuento, 12 reclusos y 14 personas que trabajan en la prisión dieron positivo para el virus.

— Kansas News Service

Jueves 9 de abril

5:30 p.m. — La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, demandó al panel liderado por republicanos por bloquear su orden de limitar, desde servicios religiosos y funerales, a reuniones públicas, a un máximo de 10 personas.

La demócrata, que ejerce su primer período, no aclaró el jueves si su anterior límite a las reuniones, que no afectaba a las iglesias, seguía en pie.

Los legisladores republicanos del Concejo Legislador Coordinado (Legislative Coordinating Council) manifestaron el miércoles que la orden de Kelly infringía las libertades religiosas justo antes de Semana Santa. Kelly argumentó que solo la legislatura completa puede revocar una orden ejecutiva, no el panel de liderazgo.

Muchas iglesias ya cancelaron sus servicios o los realizan en línea y las restricciones no aplican a los ministros u otros que producen los servicios.

— Kansas News Service

3:45 p.m. — El gobernador de Missouri, Mike Parson, anunció el miércoles a la tarde que todas las escuelas públicas del estado permanecerán cerradas por lo que resta del año académico 2019-2020.

Parson afirmó que tomó la decisión con el aporte tanto del Departamento de Educación Primaria y Secundaria como de los superintendentes de escuelas rurales y urbanas. El anuncio alcanza también a las escuelas subvencionadas.

Las escuelas continuarán ofreciendo cuidado infantil y distribución de comidas.

— Elle Moxley

12:35 p.m. — El Departamento Correccional de Missouri (DEO, según su sigla en inglés)declaró que está desarrollando un “plan de contención” para reducir la propagación del coronavirus, luego del fallecimiento de un interno que había dado resultado positivo para la COVID-19 la semana pasada.

El plan no será como una cuarentena, pero se limitará el movimiento de los internos y el tamaño de las congregaciones en los establecimientos penitenciarios del estado, afirmó la directora del DEO de Missouri, Anne Precythe.

“Estamos tratando de evitar lo máximo posible la contaminación cruzada en el centro para que en caso de que el virus ingrese, lo podamos aislar en un espacio determinado”, contó en Up To Date Thursday de KCUR.

Precythe dijo que, hasta ahora, realizaron pruebas a 41 internos por COVID-19 a lo largo del estado: 32 dieron negativo, 8 resultados están aún pendientes y se confirmó un caso positivo. De acuerdo con el Instituto Nacional Correccional, a fecha de diciembre de 2017, Missouri tenía una población reclusa de 32 564 presos.

— Noah Taborda

8:10 a.m. — La legislatura de Missouri aprobó el miércoles una medida de presupuesto adicional que proveerá al estado miles de millones de dólares para enfrentar el coronavirus.

El plan le otorga aproximadamente $6.2 mil millones al gobernador Mike Parson para gastar en equipos de protección personal, hospitales de campaña, Guardia Nacional, entre otros.

La mayoría de los fondos llegarán a través del paquete de estímulo para la COVID-19 aprobado por el Congreso. Aunque gran parte del dinero todavía tenga que llegar al estado, los legisladores esperan recibir más apoyo para fines de abril.

— Jaclyn Driscoll, St. Louis Public Radio

Wednesday, April 8

5:15 p.m. — La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, no está emitiendo una nueva orden inmediatamente para prohibir las congregaciones de más de 10 personas, después de que los legisladores republicanos revocaran su orden estatal el miércoles.

Kelly dijo que la maniobra de los legisladores es una “decisión increíblemente irresponsable”. La orden de Kelly tenía como objeto impedir que las iglesias celebraran servicios de Pascua el domingo.

Los republicanos dijeron que el estado debe sostener el derecho constitucional a la libertad religiosa. Kelly dice que en la actualidad hay confusión sin una prohibición sobre congregaciones… y que eso podría permitir que el coronavirus se propague más rápidamente.

Kelly dice que su asesor legal está estudiando cómo responder y que ella insta a la población de Kansas a no reunirse en grandes grupos por ninguna razón.

— Kansas News Service

2:15 p.m. — Harvesters anticipa una demanda todavía mayor de alimentos ahora que las escuelas públicas de Kansas City han suspendido temporariamente su programa de distribución de alimentos debido a que un trabajador tuvo un resultado positivo de COVID-19.

Sarah Biles, Directora de Comunicaciones de Harvesters, dijo que el banco regional de alimentos actualmente está trabajando con el Hospital Children’s Mercy y la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, según su sigla en inglés) para establecer más sitios “cafeterías para niños,” donde las familias pueden obtener comidas para llevar similares a las que el distrito había estado distribuyendo.

“Ciertamente, estamos tratando de ubicar los sitios donde podemos en los vecindarios, para que la gente pueda ir caminando a recoger las comidas, si fuera necesario”, dijo Biles.

La semana pasada, Harvesters distribuyó 1.3 millones de libras de comida, 400 libras más de lo normal. Biles dijo que el banco de comida tiene suficientes productos frescos, pero que tiene dificultades para conseguir carnes enlatadas, frijoles y mantequilla de cacahuate.

Mientras tanto, Harvesters anima a las familias que necesitan ayuda adicional porque sus hijos no están yendo a la escuela a solicitar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP (según su sigla en inglés). En el paquete de estímulo hay fondos para ayudar a pagar los vales de comida.

– Elle Moxley

Martes 7 de abril

6:15 p.m. — El administrador de la ciudad de Overland Park, Bill Ebel, ha dado marcha atrás y no permitirá que el mercado de agricultores abra este fin de semana. El vocero de la ciudad, Sean Reilly, dice que empezaron a recibir quejas después de que el periódico The Kansas City Star publicó una historia anunciando que el mercado al aire libre iba a iniciar la temporada, mientras otros seguían cerrados.

Aun con las precauciones de distanciamiento social, mucho espacio abierto, nuevos requisitos para envolver productos y sin entretenimiento en vivo, Reilly dice que “el público estaba muy preocupado. La seguridad es su principal inquietud y también la nuestra”.

Más de dos docenas de vendedores se encuentran ahora sin un mercado para sus productos perecederos. Uno de ellos, Pastimes Farm and Bakery, tenía más de 300 órdenes preprogramadas para entregar el sábado, agregó Reilly.

No está claro cuándo el mercado de agricultores de Overland Park volverá a abrir, pero Reilly dice que no será antes del 25 de abril y que será después de esa fecha si los funcionarios extienden las órdenes estatales y de condado de quedarse en casa.

— Frank Morris

4:30 p.m. — Una de las primeras pruebas en humanos de la vacuna contra la COVID-19 está llevándose a cabo en Kansas City.

Inovio Pharmaceuticals, una compañía biotecnológica de Pennsylvania, en asociación con el Centro para Investigación Farmacéutica (Center for Pharmaceutical Research), una compañía de investigación clínica privada de Kansas City y la Facultad de Medicina de la Universidad de Pennsylvania están buscando hasta 40 participantes adultos que gocen de buena salud para probar la vacuna de Inovio: INO-4800.

Inovio espera una inscripción rápida en el ensayo y también resultados de seguridad para la primera fase este verano. Si los resultados son positivos, comenzarán con la fase dos del ensayo clínico, probando la eficacia de la vacuna contra la sobre la COVID-19.

— Noah Taborda

2 p.m. — Nuevos datos del Departamento de Salud de Kansas City, Missouri brindan más detalles sobre el brote de coronavirus en la ciudad.

Los oficiales de salud dijeron el martes que más de un cuarto de todos los casos confirmados de COVID-19 en Kansas City están concentrados en el tercer distrito de la ciudad, el cual también tiene “un porcentaje más alto de vecinos afroamericanos con problemas de salud subyacentes”.

La concejala del tercer distrito, Melissa Robinson, dijo que no está sorprendida por eso, pero dice que gente de toda la ciudad necesita ayuda.

“Tenemos que pensar en Kansas City como un todo y determinar cuáles son nuestros puntos débiles. O sea que sí, eso te lleva a los lugares donde están algunos de los vecindarios más vulnerables, pero hay vecindarios vulnerables por toda la ciudad”, dijo ella.

— Sam Zeff y Kyle Palmer

1:15 p.m. — Unity Temple on the Plaza en Kansas City dijo que está ofreciendo servicios funerarios de forma gratuita en línea como un esfuerzo para brindar alivio a las familias que están sufriendo durante el cierre por el coronavirus.

Las órdenes de quedarse en casa en la zona metropolitana limitan las congregaciones públicas a 10 o menos personas, inclusive servicios tradicionales en memoria de seres queridos.

El Rev. Duke Tufty dijo que la esperanza de Unity Temple es brindar una oportunidad para que la gente pueda estar de duelo y a la vez ayudar a aliviar el estrés financiero durante la crisis.

“Muchas veces un funeral cuesta tres o cinco mil dólares. Y en medio de la COVID-19 y con la gente desempleada, esto gratis es un gran, gran beneficio para ellos”, dijo Tuffy.

Él agregó que los servicios estarán disponibles para todos. Tienen opciones religiosas y laicas.

— Noah Taborda

10:25 a.m. — Cuatro personas murieron y 37 tuvieron resultado positivo del virus en el centro de rehabilitación Riverbend Post Acute Rehabilitation en Kansas City, Kansas.

Los funcionarios de salud pública del Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte (Unified Government in Wyandotte County) y de Kansas City, Kansas lo confirmaron en las últimas horas del lunes.

Treinta y tres de los casos positivos son pacientes y cuatro son empleados. El brote se manifestó el viernes y un portavoz de UG dice que se está investigando la situación.

El director ejecutivo de la institución no contestó una llamada solicitando comentarios.

— Peggy Lowe

Lunes 6 de abril

7 p.m. – El distrito escolar Kansas City Public Schools es el último en suspender servicios de comidas a sus alumnos porque se sospecha que un trabajador tiene COVID-19.

El distrito tomó la decisión junto con el Departamento de Salud de Kansas City.

Entre 100 y 130 personas en el equipo de distribución de alimentos puede haber estado en contacto con el empleado, según la vocera de KCPS, Kelly Wachel. Ella dijo que el distrito no “tiene muchas razones para preocuparse por ahora”, pero que quiere ser “realmente más que cauteloso”.

En las últimas dos semanas, KCPS ha servido casi 65,000 comidas, según cuenta Wachel.

“Cuando tomamos la decisión de no alimentar a nuestras familias, nos parte el corazón”, dijo Wachel. “Es realmente desgarrador para nosotros. Fue muy difícil”.

El distrito alienta a las familias que necesitan asistencia alimentaria a comunicarse con Harvesters. El hospital Children’s Mercy también está distribuyendo comidas. KCPS tiene una lista de proveedores que está ofreciendo comidas gratuitas en su página web.

La semana pasada, el distrito escolar Raytown Schools había dejado de distribuir comidas después de que uno de sus trabajadores de servicios alimentarios tuvo un resultado positivo del nuevo coronavirus.

– Elle Moxley and Aviva Okeson-Haberman

5:35 p.m. — Los pacientes de la Clínica Lupus en la Universidad de Washington en St. Louis tienen dificultades para conseguir un medicamento contra la malaria en el que confían después de que el presidente Donald Trump lo promocionó como tratamiento para la COVID-19, según dice el director de la clínica.

Los datos actuales sobre el uso del medicamento para tratar la COVID-19 provienen de varios estudios pésimamente diseñados, o sea que se necesita más investigación, dijo Alfred Kim.

“It has put an additional strain on the supply,” Kim said. “Our patients right now still can’t get their hydroxychloroquine. I’d say a majority of them are still having some problems.”

The Missouri Board of Pharmacy and the Missouri State Board of Registration for the Healing Arts said concerns had been raised that “this activity may lead to stockpiling of medication, inappropriate use and potential drug shortages for patients with a legitimate need,” in a joint statement issued in late March.

The Lupus Foundation of America also sounded the alarm, saying in a statement earlier this month that “people with lupus who depend on HCQ as an essential and research-backed therapy may now be faced with an inadequate supply.”

— Aviva Okeson-Haberman

4:19 p.m. — Three more Kansas City Police Department members have tested positive for COVID 19, according to KCPD spokesman Sgt. Jake Becchina.

This brings the total number of confirmed cases in the police department to five. Three are sworn law enforcement officers in the patrol bureau and two are administrative employees, according to Becchina.

“We don’t have any reason to believe there’s any widespread contact with the public or any danger to the public or anything like that based on these members and their regular assignments,” Becchina said.

Becchina said 25 employees are in quarantine based on guidance from the health department.

— Aviva Okeson-Haberman

2:20 p.m. — Jackson County has put another $4 million into the fight against the coronavirus.

The county legislature voted Monday to budget $2 million for emergency housing assistance for people who might need quarantining but are not sick enough for the hospital.

Another $1 million will go to Truman Medical Center or the county health department to buy testing kits.

The rest of the money will go to buy personal protective equipment, or PPE. The Sheriff’s Office will get $500,000 for PPE for itself and smaller police departments in Jackson County. The county jail will get $300,000 and the the Medical Examiner $200,000 for PPE.

While the county is fronting the money, county officials expect to be reimbursed by the federal government before the end of the fiscal year in July.

Last week, legislators allocated $4 million dollars to TMC for testing and other coronavirus supplies. All of that is coming out of county funds.

— Sam Zeff

11:25 a.m. — Dr. Gene Olinger, a science advisor at Kansas City-based MRI Global, said Kansas Citians can expect an uptick in quicker, more effective testing over the next two to three weeks.

“We’re working with a lot of commercial entities to help develop methods in which we can store the sample and then make sure we don't have sample degradation as it's being shipped and processed,” Olinger said today on KCUR’s Up to Date with Steve Kraske. “But also working with clients that are working on faster tests than can actually answer the question quicker."

Olinger warned that while the metro may see cases tail off toward the end of May, we are likely not out of the woods for now.

— Noah Taborda

8:20 a.m. — Jackson County is considering postponing the collection of most business fees until after the coronavirus pandemic passes.

With most businesses closed in the county, the legislature will talk about a plan Monday that would push the collection of licensing fees back to October.

This would include things like the renewal of liquor and health licenses.

The county says postponing collections will have no financial impact on the county budget and would help businesses “better cope with financial issues relating to COVID-19,” according to online legislative documents.

Often the fees are modest, some as low as $30 dollars a year, but for some restaurants the cost can run up to $700.

— Sam Zeff

Saturday, April 4

11:49 a.m. — The Missouri Gaming Commission has extended its order for all riverboat gaming casinos to remain closed through 11:59 p.m. Friday, April 24, to comply with the statewide stay-at-home order issued on Friday by Gov. Mike Parson. The commission had previously directed the casinos to close as of March 17.

— Dan Margolies

7:59 a.m. — The Kansas City Health Department on Friday announced a second death of a COVID-19 patient. In a Twitter post, the department said the individual was a man in his 90s.

There are now 154 confirmed cases in the city: 107 in Jackson County, 36 in Clay County and 11 in Platte County, according to the department.

Women make up 79 of the cases and men make up 75. The ages range from children to adults over 90 years old.

— Dan Margolies

Friday, April 3

4:40 p.m. — UMKC students will now have the option to receive simpler pass/fail marks for their courses this semester instead of traditional letter grades. It's an accommodation prompted by the university's move to online courses during the coronavirus pandemic.

Interim Provost Jenny Lundgren said in a release Friday that this decision will allow more flexibility for students.

“We decided against a one-size-fits-all approach in favor of empowering students to choose an option that best fits their academic needs this semester," the release said.

After final grades have been posted, students can choose to retain the letter grade they earned, or select Credit/No Credit for one or multiple classes.

Students will receive credit for any grade C- or higher.

The University of Missouri in Columbia is allowing students to switch from receiving letter grades to receiving either "Satisfactory" or "Unsatisfactory" marks. The University of Kansas is also allowing students to opt into a Credit/No Credit system, but they will have to submit a request to do so by April 17.

— Jodi Fortino

3 p.m. — As COVID-19 continues to spread, advocates and health officials worry about the risk of potential outbreaks in Missouri and Kansas prisons.

The Kansas City-based Midwest Innocence Project has signed on to a letter, along with other advocacy groups, calling on Kansas Gov. Laura Kelly and the Missouri Supreme Court to release inmates who already have release dates, as well as elderly inmates.

“If you look at both jails and prisons, we have overcrowding. They don’t have access in many institutions to hand sanitizer and they don’t have access to soap. I mean this a cruise ship, but worse,” said Trisha Bushnell, president of The Midwest Innocence Project.

Bushnell said some individual counties and local jurisdictions have begun releasing inmates. The Missouri Supreme Court says it is leaving the decision up to lower court judges. Kelly’s office says she is still thinking about their next step.

— Jodi Fortino

12:25 p.m. — The Unified Government of Wyandotte County and Kansas City, Kansas, said it will open a COVID-19 drive- or walk-thru testing site for residents.

Residents in the county with a fever of over 100 degrees, shortness of breath and a dry cough will have priority for testing, a county health department statement said Friday.

Health Department officials ask that residents who think they have COVID-19 symptoms report them from home first in order to see if they are eligible for testing. Once symptoms are reported, a Health Department staffer will reach out to provide guidance and inform them if they meet the requirements for testing.

The best way to inquire into testing is to go to the Unified Government’s online “Self-Report Your Symptoms” tool. The online tool is available in English and Spanish.

Residents without access to the internet can call the city’s 3-1-1 line to report symptoms and will be referred to a Health Department staff member for consultation.

County workers will run the mobile unit in the parking lot next to Kansas City, Kansas City Hall at 619 Anne Avenue. It will be open Monday, Wednesday and Fridays from 2 – 5 p.m.

— Laura Ziegler

11:30 a.m. — People who are spring cleaning during quarantine will likely need to hang on to their unwanted items for now. Most area locations that accept used clothing, old furniture or other items are closed due to the pandemic. The following organizations have closed their offices, or are not accepting donations or scheduling pickups:

Big Brothers Big Sisters of Greater Kansas City

Catholic Charities of Northeast Kansas

Disabled Americans Veterans (DAV)

Goodwill

Jewish Vocational Services (JVS)

Red Racks Thrift Stores

Savers

The Salvation Army

Planet Aid, with its bright yellow bins for donating clothes and shoes, suspended operations in about nine states around the country, including Missouri and Kansas.

— Laura Spencer

6 a.m. — Jackson County is making additional COMBAT anti-drug funds available to some agencies in the county amid the ongoing pandemic.

Extra money is available to organizations that run treatment centers, recovery houses or other in-house treatment for those with substance problems.

“The men and women still doing their jobs in these facilities are the frontline workers most people haven’t been hearing much about,” said Jackson County Prosecutor Jean Peters Baker. Baker runs the COMBAT program.

Only agencies previously approved to receive 2020 COMBAT funding will be eligible for the emergency funds, according to a statement from the prosecutor's office.

— Sam Zeff

Jueves 2 de abril

7:30 p.m. — El concejo de Kansas City resolvió por unanimidad gastar $80,000 para albergar a las personas en situación de calle que tengan síntomas de la COVID-19. Los defensores dicen que las personas en situación de calle son particularmente vulnerables ya que no pueden acceder a atención médica. Además, suelen vivir en refugios comunales donde el virus se propaga fácilmente.

“Estas personas que fueron infectadas o están sujetas a la cuarentena se encuentran en una situación en la que seguirán yendo a los refugios, lo que pone en riesgo las condiciones de salud de muchos otros, o que de otra forma, permanecen en las calles”, dijo el intendente de Kansas City, Quinton Lucas.

Las personas con COVID-19 confirmado o que tengan síntomas serán alojadas temporalmente en Rodeway Inn en 1409 Admiral Blvd. en Kansas City, Missouri. Lucas manifestó que la ubicación se eligió por su proximidad a los refugios, las agencias de seguridad social, los hospitales y las líneas de transporte público. Los $80,000 cubrirán hasta 30 habitaciones, seguridad y costos de seguros por un mes. Lucas afirmó que también se está desarrollando un plan para proveer atención médica, alimentaria y otros servicios.

El concejal Eric Bunch dijo que está trabajando en una ley/legislación para proveer servicios a aquellas personas en situación de calle que no estén enfermas.

“Porque muchos de los establecimientos de los que dependen las personas en situación de calle de Kansas City todos los días están cerrados, como la biblioteca. Por lo tanto, propongo que tengamos en cuenta aquellos lugares donde las personas puedan cargar sus dispositivos, donde puedan ir al baño y cosas por el estilo”, dijo Bunch.

— Lisa Rodriguez

3:45 p.m. — Funcionarios de la salud de Kansas City afirman que la ciudad registró la primer muerte por la COVID-19.

En una declaración, el Departamento de Salud de Kansas City dijo que la mujer que falleció estaba en sus setentas. Se la ingresó al hospital ya en condición crítica el 25 de marzo. Falleció el jueves.

“No podemos imaginarnos el dolor que están sintiendo su familia y amigos en este momento”, dijo el Director de Salud, el Dr. Rex Archer. “Sabíamos que este día iba a llegar y que vendrán días más difíciles. Debemos cuidarnos entre todos y tomarnos seriamente la orden de quedarse en casa”.

Otra persona que vivía con la mujer dio positivo para la COVID-19. Los funcionarios de la salud afirman que están tratando de determinar si deben aislarse otras personas y si se les debe tener que hacer la prueba de COVID-19.

Desde el jueves, Kansas City registró 143 casos de COVID-19.

— Kyle Palmer

1:30 p.m. – Los funcionarios responsables del presupuesto del condado de Johnson ya están planeando un golpe a los ingresos del condado como consecuencia de la pandemia del coronavirus y el cierre de muchos negocios. El cálculo preliminar del condado es que los ingresos podrían caer entre $18 millones y $38 millones, de acuerdo con la gravedad de la recesión económica.

Por suerte, el condado de Johnson cuenta con un fondo “para tiempos de necesidad” de $102 millones para el presupuesto operativo, así que puede aguantar algunas pérdidas, de acuerdo lo que Scott Neufeld, Director de Presupuesto, dijo a la comisión del condado el jueves. Pero una recesión grave podría requerir una respuesta más drástica del condado, contó. “Vamos a realizar un seguimiento constantemente”, dijo Neufeld a la comisión. “Estamos reduciendo activamente los gastos”.

Neufeld y el intendente del condado Penny Postoak Ferguson dijeron que ya realizaron medidas para abordar las inquietudes sobre el presupuesto. El condado otorgó licencias a 46 empleados que estaban trabajando en oficinas de vehículos automotores que están cerradas al público por la epidemia. También congelaron la contratación de personal para todas las posiciones que no sean esenciales, cancelaron los viajes y eliminaron otros gastos que no son fundamentales.

— Lynn Horsley

12:15 p.m. — La Universidad de Missouri-Kansas City no realizará graduaciones en persona el próximo mes, pero los graduados de mayo podrán participar en diciembre.

“Sabemos que es una tradición muy apreciada y un comienzo importante para nuestros graduados, que han trabajado mucho tiempo y muy duro para conseguir sus diplomas”, dijeron C. Mauli Agrawal, el rector, y Jenny Lundgren, rectora interina, en una carta a sus estudiantes. “A la vez, debemos abordar la necesidad de mantener seguros y sanos, tanto a nuestra comunidad del campus, como a las familias y seres queridos de los graduados”.

La semana que viene, la UMCK le enviará a los graduados de mayo una encuesta sobre cómo opinan que deben mantener el inicio de clases de forma virtual. También se invitarán a estos estudiantes a caminar con los graduados de diciembre a fin de año.

Para frenar la propagación de la COVID-19, la UMCK canceló todas las clases presenciales el último mes, aunque se espera que los alumnos puedan completar los estudios académicos.

— Elle Moxley

11:40 a.m. — Heart to Heart International, la agencia internacional de socorro y desarrollo con sede en Lenexa, está orientando sus recursos al impacto de la pandemia de la COVID-19 en las personas en situación de calle de Kansas City.

La unidad de cuidados móvil de Heart to Heart International se encontrará en el barrio histórico del noreste para asistir las necesidades que no sean sobre el coronavirus de las personas en situación de calle. Lo que se espera es poder liberar camas del hospital para las personas que sí tengan el virus.

La semana

Next week, in partnership with the Greater Kansas City Coalition to End Homelessness and the Veterans Community Project, Heart to Heart will send its mobile medical unit to work with the Hope Faith Homeless Assistance Campus in Kansas City, Missouri. The campus provides health and personal services for people who are homeless.

“Essentially, it’s an urgent care center on wheels,” says Kim Carroll, CEO of Heart to Heart.

“We’ll conduct some initial screening for suspected COVID symptoms. For those who do not have the virus, we’ll provide medical support in order to free up hospitals and urgent care clinics for coronavirus patients.”

The Hope Faith Homeless Assistance Campus is a one-stop facility that collaborates with health-care and service providers in the Historic Northeast neighborhood. Heart to Heart has provided urgent medical care in natural disasters in Puerto Rico and Haiti, during the Ebola crisis in Africa and hurricanes in the United States.

“This (the COVID-19 pandemic) is certainly is a global disaster,” Carroll says. “While people think of us as an organization that deploys across the globe, we operate year-round and support domestic programs with the distribution of medicines and medical devices in Kansas City and to free clinics around the U.S.”

— Laura Ziegler

8 a.m. — Just like the rest of the country, Kansas and Missouri once again saw huge spikes last week in people making initial claims for unemployment.

In Kansas, 54,739 people filed jobless claims. That is an increase of 31,176 from last week, according to the U.S. Department of Labor report out Thursday morning.

In Missouri, there were 96,734 new initial claims for unemployment. That is a jump of 54,488.

Overall, jobless claims nationwide soared by 6.6 million last week. That is double the record-setting 3.3 million people who filed initial unemployment claims the previous week.

— Sam Zeff

6 a.m. — Starting Tuesday, the Shawnee Mission School District says district police will start writing tickets for trespassing to people using district stadiums and athletic fields who are violating social distancing guidelines.

"This is a step that we would have preferred not to take, but given the on-going lack of adherence to personal distancing guidelines, it has become necessary," the district said in a statement.

The district said these facilities will remain open but people must be six feet apart, no team sports and no groups of more than ten people.

— Sam Zeff

Translation by Marcela Renna and Cristina Seyler in partnership with America Amplified. If you have any questions or concerns about the translation, please email Jennifer@americaamplified.org.

Traducido por Marcela Renna and Cristina Seyler en colaboración con America Amplified. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la traducción, favor de comunicarse por correo electrónico con Jennifer@americaamplified.org.