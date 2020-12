Michael Stern, Music Director, Kansas City Symphony

Dan Margolies, KCUR and Classical KC

Symphony of Psalms, Igor Stravinsky

Kansas City Symphony Chorus, Charles Bruffy, director

Missa da Requiem, Giuseppe Verdi

Amber Wagner, soprano; Tamara Mumford, mezzo soprano; Dimitri Pittas, tenor; Jordan Bisch, bass-baritone; Kansas City Symphony Chorus, Charles Bruffy, director



Copyright 2020 KCUR 89.3. To see more, visit KCUR 89.3