U.S. Senate: Missouri

Josh Hawley, a Republican, is up for re-election to represent Missouri in the U.S. Senate. He's facing Democratic challenger Lucas Kunce.

U.S. senators serve six-year terms.

Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Republican

Josh Hawley (incumbent /actual)

Political bio / Biografía política

Sen. Josh Hawley is seeking his second term in the U.S. Senate. He was first elected in 2018, defeating the Democratic incumbent, former Sen. Claire McCaskill, by 5.8 percentage points. Prior to the Senate, Hawley served as the Missouri attorney general. He taught constitutional law at the University of Missouri.

El senador Josh Hawley busca su segundo mandato en el Senado de Estados Unidos. Fue elegido por primera vez en el 2018, derrotando a la titular demócrata, la ex senadora Claire McCaskill, por un margen de 5.8 % de los votos. Antes del Senado, Hawley fue fiscal general de Missouri y enseñó derecho constitucional en la Universidad de Missouri.

Policy positions / Posturas políticas

Hawley considers himself a populist and is part of a new generation of Republicans focused on issues important to socially conservative, working-class voters. Hawley opposes abortion rights and supports a federal 15-week ban on the procedure. He does not support the U.S. sending military aid to Ukraine. He has pushed to expand federal benefits for radiation victims in the St. Louis area. He supports private labor unions but opposes public sector unions. He has sought increased regulation on large technology companies and wants to eliminate liability protections for social media companies.

Hawley se considera populista y forma parte de una nueva generación de republicanos centrados en cuestiones importantes para los votantes socialmente conservadores y de clase trabajadora. Hawley se opone al derecho al aborto y apoya la prohibición federal del procedimiento a partir de las 15 semanas de gestacion. Se opone a la ayuda militar de EEUU para Ucrania. Ha presionado para ampliar las prestaciones federales a las víctimas de la radiación en la zona de St. Louis. Apoya a los sindicatos privados, pero se opone a los del sector público. Ha buscado una mayor regulación de las grandes empresas tecnológicas y quiere eliminar las protecciones contra demandas legales para algunas empresas de las redes sociales.

Candidate website / sitio web para el candidato

Democrat

Lucas Kunce

Political bio / Biografía política

Lucas Kunce grew up in Jefferson City, attended Yale on a scholarship and law school at the University of Missouri. He joined the Marines in 2007 and served three tours overseas before being stationed at the Pentagon. He worked on national security policy at a think tank before running unsuccessfully for Senate in 2022.

Lucas Kunce creció en la ciudad de Jefferson City, ganó una beca para estudiar en la universidad de Yale, y se tituló en derecho en la Universidad de Missouri. Se alistó en la Infantería de Marina en el 2007 y prestó servicio en tres misiones en el extranjero antes de ser destinado al Pentágono. Trabajó en un instituto de investigación de seguridad nacional antes de postularse sin éxito al Senado en 2022.

Policy positions / Posturas políticas

Kunce considers himself a populist and has heavily courted the state’s labor unions. He supports abortion rights and backs the ballot initiative to overturn Missouri’s abortion ban. He supports military funding for the war in Ukraine, along with support for Taiwan. He opposes multinational corporations and has spoken out against foreign ownership of companies, like Anheuser-Busch, and of farmland. He wants to expand health care and legalize marijuana. He has advocated for more federal investment in Midwestern communities, workers and companies to reverse jobs that have been lost to international supply chains.

Kunce se considera un populista y ha buscado fuertemente el apoyo de los sindicatos del estado. Es partidario del derecho al aborto y apoya la iniciativa electoral para anular la prohibición del aborto en Missouri. Apoya el financiamiento militar de la guerra en Ucrania, así como el apoyo a Taiwán. Se opone a las corporaciones multinacionales y se ha pronunciado en contra del control extranjero de empresas como Anheuser-Busch y de la compra de tierras agrícolas por extranjeros. Quiere ampliar el sistema de salud médica y legalizar la marihuana. Ha abogado por una mayor inversión federal en las comunidades, trabajadores y empresas en la zona central del país. Quiere revertir la pérdida de puestos de trabajo que se van a las cadenas de suministro internacionales.

Candidate website / sitio web para el candidato

Better Party

Jared Young

Political bio / Biografía política

Jared Young is an independent candidate running for U.S. Senate. Young, who went to Brigham Young University and Harvard Law School, is a 38-year-old from Webb City. He worked briefly as a lawyer in Washington before becoming an executive at a workforce management company.

Jared Young es un candidato independiente al Senado de EE.UU. Young, que estudió en la Universidad Brigham Young y en la Facultad de Derecho de Harvard, tiene 38 años y es de Webb City. Trabajó brevemente como abogado en Washington antes de convertirse en ejecutivo de una empresa de gestión de mano de obra.

Policy positions / Posturas políticas

Young launched his campaign because he is frustrated with the divisive nature of partisan politics. He approaches issues from a center-right perspective but says he’s focused on issues where there is common ground. Two of his top priorities would be immigration reform — he supported a bipartisan Senate deal that died after political opposition — and says there should be a stronger effort to reduce government spending to decrease the national debt. Young sees himself as the candidate for people who are frustrated with the two political parties and are looking for compromise solutions.

Young lanzó su campaña porque está frustrado con la naturaleza divisiva de la política partidista. Aborda los temas desde una perspectiva de centro-derecha, pero dice que se centra en asuntos en los que hay terreno común. Dos de sus principales prioridades serían la reforma de la inmigración — apoyó un acuerdo bipartidista en el Senado que murió tras la oposición política — y dice que debería haber un mayor esfuerzo por reducir el gasto público para disminuir la deuda nacional. Young se ve a sí mismo como el candidato de la gente que está frustrada con los dos partidos políticos y busca soluciones de compromiso.

Candidate website / sitio web para el candidato