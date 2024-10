Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Mike Parson, a Republican, is not seeking re-election for Missouri governor because of term limits. Republican Mike Kehoe, Democrat Crystal Quade and Libertarian Bill Slantz are running in the general election to replace him.

Missouri's governor serves a four-year term, with a maximum of two terms.

Republican

Mike Kehoe

Political bio / Biografía política

Mike Kehoe has served as Missouri’s lieutenant governor since 2018 after previously serving in Republican leadership in the Missouri Senate. Before entering politics, Kehoe owned a large car dealership in Jefferson City. He has frequently touted his humble beginnings, including being raised by a single mother in north St. Louis.

Mike Kehoe ha servido como vicegobernador de Missouri desde el 2018 después de servir previamente como unos de los líderes republicano en el Senado de Missouri. Antes de entrar en política, Kehoe era dueño de una gran concesionaria de automóviles en Jefferson City. Con frecuencia ha promocionado sus humildes comienzos, incluido el hecho de haber sido criado por una madre soltera en el norte de St. Louis.

Policy positions / Posturas políticas

Kehoe’s campaign for governor is focused on a need to “secure Missouri’s future with bold conservative action.” His campaign said that, if elected, Kehoe would work to “crack down on crime and illegal immigration, fight for Missouri farmers and the agriculture industry, grow the state’s economy and cut taxes, and expand educational opportunities for the next generation of Missourians.” His campaign has been endorsed by a slew of groups, such as the Missouri Chamber of Commerce and Industry, agriculture organizations and others.

La campaña de Kehoe para gobernador se centra en la necesidad de "asegurar el futuro de Missouri con una acción conservadora audaz". Su campaña dice que, si es elegido, Kehoe trabajará para "tomar medidas enérgicas contra la delincuencia y la inmigración ilegal, luchar por los agricultores de Missouri y la industria agrícola, hacer crecer la economía del estado y reducir los impuestos, y ampliar las oportunidades educativas para la próxima generación de jovenes Missourianos". Su campaña ha sido respaldada por una serie de grupos, como la Cámara de Comercio e Industria de Missouri, organizaciones agrícolas y otros.

Candidate website / sitio web para el candidato

Democrat

Crystal Quade

Political bio / Biografía política

Crystal Quade, a Springfield Democrat, serves as the minority leader of the Missouri House. First elected in 2016, Quade has served as one of the most prominent Democrats in the General Assembly. She holds a degree in social work from Missouri State University.

Crystal Quade, demócrata de la ciudad de Springfield, es la líder de la minoría en la Cámara de Representantes de Missouri. Elegida por primera vez en el 2016, Quade ha sido una de las demócratas más renombradas de la Asamblea General. Tiene una licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Estatal de Missouri.

Policy positions / Posturas políticas

During her time in office, she has been a strong advocate for abortion rights, gun reform and child care aid. Quade’s campaign said that, as governor, she would push for a Missouri in which people “can find good-paying jobs, afford child care, have good schools for their kids, and have access to birth control and IVF so that they can grow their families on their terms.” She would also “fight to keep our farmland in Missouri hands, and to find common-sense solutions to put money back in our pockets for struggling families in every corner of our state,” the campaign said.

Durante su mandato, ha sido una firme defensora del derecho al aborto, la reforma de las armas y la ayuda para el cuidado de los niños. La campaña de Quade dice que, como gobernadora, luchará por un Missouri en el que la gente "pueda encontrar trabajos bien pagados, pueda pagar guarderías, tener buenas escuelas para sus hijos y tener acceso a métodos anticonceptivos y a la fecundación in vitro para que puedan formar sus familias a su manera". También "luchará para que nuestras tierras de cultivo sigan en manos de la gente de Missouri, y para encontrar soluciones con sentido común que devuelvan el dinero a nuestros bolsillos para las familias que luchan en todas partes de nuestro estado".

Candidate website / sitio web para el candidato

Libertarian

Bill Slantz

Political bio / Biografía política

Bill Slantz hails from St. Charles. He serves as president of the W.G. Slantz Co., a company formed in 1997 that provides advice to public music performers, he told The Star. While serving as chair of the Missouri Libertarian Party, Slantz said he “recruited great leaders for Missouri.”

Bill Slantz es nativo de St. Charles. Es presidente de W.G. Slantz Co., una empresa creada en 1997 que asesora a intérpretes de música, según declaró en el periodico de The Star. Mientras fue presidente del Partido Libertario de Missouri, Slantz dijo que "reclutó grandes líderes para Missouri".

Policy positions / Posturas políticas

Slantz said that he believes in limited government and that people should be “free to make choices for themselves and accept responsibility for the choices they make.” He touted the “Libertarian way” and said this is based on the idea of “self-ownership.” Slantz’s fundamental belief, he said, is protecting rights and people from “potential government abuses.” He said he opposes concentrated power and aims to restrict government. His ultimate goal, he said, is to “foster individual liberty and promote sustained economic growth.”

Slantz dijo que cree en un gobierno limitado y que la gente debe ser "libre de tomar decisiones por sí mismos y aceptar la responsabilidad de las decisiones que toman." Promociona la "vía libertaria" y dijo que ésta se basa en la idea de “ser dueño de sí mismo". La creencia fundamental de Slantz, dijo, es proteger los derechos y a las personas de los "posibles abusos del gobierno". Dijo que se opone a la concentración del poder en pocas manos y que su objetivo es restringir el gobierno. Su objetivo final, dijo, es "fomentar la libertad individual y promover un crecimiento económico sostenido."

Candidate website / sitio web para el candidato