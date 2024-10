Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Democrat Richard Brown, Republican Dave Wasinger and Libertarian Ken Iverson are running for Missouri lieutenant governor, a statewide elected office.

Missouri's lieutenant governor serves a four-year term.

Democrat

Richard Brown

Political bio / Biografía política

Richard Brown was a teacher with Kansas City Public Schools for 23 years. Now retired, Brown was elected to the Missouri House of Representatives in 2016 and is serving a fourth term representing southeast Kansas City. He is the current assistant minority floor leader and vice chairman of the House ethics committee.

Richard Brown fue maestro de las escuelas públicas de Kansas City durante 23 años. Ya jubilado, Brown fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Missouri en 2016 y cumple su cuarto mandato en representación del sureste de Kansas City. Actualmente es el líder adjunto de la minoría y vicepresidente del comité de ética de la Cámara.

Policy positions / Posturas políticas

Brown sponsored HJR162, a bill in the Missouri House that would repeal a Missouri law prohibiting local governments from passing gun safety measures. He also co-sponsored Blair’s Law, which punishes someone for unlawfully firing a gun. In 2023, Brown advocated against a bill that would have allowed concealed carry of weapons on public transit. Brown opposed efforts by Republicans to ban gender-affirming health care and transgender athletes’ participation in sports. Brown has also advocated for stronger support for families by introducing a child tax credit in Missouri.

Brown patrocinó la HJR162, un proyecto de ley de la Cámara de Representantes de Missouri que revocaría una ley de Missouri que prohíbe a los gobiernos locales aprobar medidas de seguridad en materia de armas de fuego. También copatrocinó la Ley de Blair, que castiga a quien dispara ilegalmente un arma. En 2023, Brown abogó en contra de un proyecto de ley que habría permitido la portación oculta de armas en el transporte público. Brown se opuso a los esfuerzos de los republicanos por prohibir la atención sanitaria de afirmación de género y la participación de atletas transexuales en los deportes. Brown también ha abogado por un mayor apoyo a las familias mediante la introducción de un crédito fiscal por hijos en Missouri.

Candidate website / sitio web para el candidato

Libertarian

Political bio / Biografía política

Ken Iverson, from Lake St. Louis, is a veteran of the U.S. Navy and a former defense analyst. He studied geospatial science and engineering at South Dakota State University.

Ken Iverson, de Lake St. Louis, es veterano de la Marina estadounidense y antiguo analista de defensa. Estudió ciencias geoespaciales e ingeniería en South Dakota State University.

Policy positions / Posturas políticas

As a member of the Libertarian Party of Missouri, Iverson says the purpose of government is to ensure the freedoms of individuals, and says those freedoms should only be limited when they infringe on the rights of other people. According to the Missouri Libertarian Party website, Iverson blames government overspending, debt and inflation on the “countless failures” of democratic socialism. Iverson is also critical of the U.S. government’s involvement in conflicts and wars abroad.

Como miembro del Partido Libertario de Missouri, Iverson afirma que el propósito del gobierno es garantizar las libertades de los individuos, y dice que esas libertades sólo deben limitarse cuando infringen los derechos de otras personas. Según la página web del Partido Libertario de Missouri, Iverson achaca el exceso de gasto público, la deuda y la inflación a los "innumerables fracasos" del socialismo democrático. Iverson también critica la implicación del gobierno estadounidense en conflictos y guerras en el extranjero.No candidate website / No hay sitio web para el candidato

Republican

Dave Wasinger

Political bio / Biografía política

Dave Wasinger was born and raised in Hannibal. He now lives in St. Louis. Wasinger describes himself as an “America first conservative” on fiscal, social and constitutional issues. This is his first time running for elected office. Also a lawyer, Wasinger successfully litigated two cases following the 2008 financial crisis against JP Morgan Chase and Bank of America.

Dave Wasinger nació y creció en Hannibal. Ahora vive en St. Louis. Wasinger se describe a sí mismo como un "conservador de América primero" en cuestiones fiscales, sociales y constitucionales. Es la primera vez que se presenta a un cargo electo. También abogado, Wasinger litigó con éxito dos casos tras la crisis financiera de 2008 contra JP Morgan Chase y Bank of America.

Policy positions / Posturas políticas

As a conservative political outsider, Wasinger says he wants to shake things up in Jefferson City. He says illegal immigration is a top issue and that Missouri should spend money to send troops to the U.S.-Mexico border. Wasinger wants to get crime in Missouri “under control” to increase tourism in the state; he said he intends to add more jobs and revenue by boosting tourism. Wasinger said his experience litigating cases against the big banks showed him the insider deals that take place between politicians and Wall Street.

Como político conservador que está por fuera, Wasinger dice que quiere sacudir las cosas en Jefferson City. Afirma que la inmigración ilegal es uno de los principales problemas y que Missouri debería invertir dinero en enviar tropas a la frontera entre Estados Unidos y México. Wasinger quiere tener la delincuencia en Missouri "bajo control" para aumentar el turismo en el estado; dijo que tiene la intención de añadir más puestos de trabajo y los ingresos mediante el impulso del turismo. Wasinger dijo que su experiencia litigando casos contra los grandes bancos le mostró los tratos con información privilegiada que tienen lugar entre los políticos y Wall Street.

Campaign website / sitio web para el candidato