Find information about candidates in this race below, in both English and in Spanish, as part of the 2024 KC Voter Guide.

A continuación encontrará información sobre los candidatos en esta contienda, tanto en inglés como en español, como parte de la Guía del votante de KC en las elecciones del 2024.

Vivek Malek, a Republican, is up for re-election for the office of Missouri State Treasurer. He faces Democrat Mark Osmack and Libertarian John Hartwig in the 2024 general election.

Missouri's treasurer serves a four-year term.

Republican

Vivek Malek (incumbent / actual)

Political bio / Biografía política

Born in India, Vivek Malek earned a bachelor’s and a law degree before coming to Missouri in 2001 to further his education. He was appointed to office in December 2022.

Nacido en India, Vivek Malek obtuvo su licenciatura y título en derecho antes de llegar a Missouri en el 2001 para continuar su educación. Fue designado a la oficina en diciembre del 2022.

Policy positions / Posturas políticas

Malek professes his beliefs as a strong fiscal conservative, basing his campaign on what he calls the “three Ps: Protect, Provide and Promote.” He strives to protect taxpayer funds with safe investments and strong rates of return. He supports growth opportunities for the finances of taxpayers through programs like MoScholars, MoAble and MoBucks. Malek leans into his experiences as an immigrant. He arrived in Missouri as a graduate assistant with only $300 to his name. He believes the promise of America is fulfilled in helping people to achieve their dreams through hard work and study.

Malek profesa sus creencias como un fuerte fiscal conservador, basando su campaña en lo que él llama las “tres Ps: Proteger, Proveer y Promover”. Se esfuerza por proteger los fondos de los contribuyentes con inversiones seguras y tazas de devoluciones fuertes. Apoya las oportunidades de crecimiento para las finanzas de los contribuyentes a través de programas como MoScholars, MoAble y MoBucks. Malek se inclina por hacer referencia a su experiencia como inmigrante. Llegó a Missouri como asistente de posgrado con solo $300 a su nombre. Él cree que la promesa de América se logra ayudando a las personas a alcanzar sus sueños a través del estudio y trabajo arduo.

Candidate website / sitio web para el candidato

Democrat

Mark Osmack

Political bio / Biografía política

Mark Osmack is a fourth-generation Missourian. He is director of government relations for the International Association of Plumbing and Mechanical Officials. A veteran, he deployed twice to war zones.

Mark Osmack es Misuriano de cuarta generación. Es el director de relaciones gubernamentales para la Asociación Internacional de Oficiales de Plomería y Mecánica. Como veterano, fue desplegado dos veces a zonas de guerra.

Policy positions / Posturas políticas

Osmack is running on a platform to be a champion for Missouri families, protecting funding for retirees and farmers, and providing resources to public school teachers and first responders. He vows to keep a focus on the bottom line of the state’s finances, rather than on politicizing the office, and to fight for keeping “MO money in Missouri.”

Osmack se postula con una plataforma de apoyo para las familias de Missouri, protegiendo el financiamiento para los jubilados y los agricultores, y proporcionando recursos para los maestros de escuelas públicas y quienes trabajan en primeros auxilios. Promete enfocarse en el balance final de las finanzas del estado, en vez de politizar el puesto, y luchar por mantener el “dinero de Missouri en Missouri”.

Candidate website / sitio web para el candidato

Libertarian

John Hartwig

Political bio / Biografía política

John Hartwig is a certified public accountant from St. Louis. He’s a veteran, having served in the U.S. Army from 1965 to 1967. In 2022 he ran unsuccessfully for state auditor.

John Hartwig es un contador público certificado de St. Louis. Como veterano, brindó su servicio en la U.S. Army de 1965 a 1967. En el 2022 se postuló sin éxito para el puesto de auditor estatal.

Policy positions / Posturas políticas

Hartwig, who lives in Clayton, will draw from more than 50 years of experience in auditing and accounting, if elected. As a Libertarian, he is “truly independent.” In his earlier campaign for auditor, he promised to only serve one term and said that he was a fiscal conservative. When asked who he valued, Hartwig responded “all whistleblowers. They tend to be truth tellers, in spite of the risk.”

Hartwig, quien vive en Clayton, se apoyará en sus más de 50 años de experiencia en auditorías y contabilidad, de ser elegido. Como Libertario, el es “verdaderamente independiente”. En su campaña previa para auditor, prometió servir un sólo término y dijo que era fiscalmente conservador. Cuando se le preguntó a quién valoraba, Hartwig respondió, “A todos los denunciantes. Tienden a decir la verdad, pese al riesgo”.

No candidate website / No hay sitio web para el candidato