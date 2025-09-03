Afternoon Newscast for September 3, 2025 By Maggie LeBeau Published September 3, 2025 at 5:40 PM CDT Listen • 3:03 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music Google Stitcher Here's a roundup of regional headlines from the KBIA Newsroom:At Trump's urging, Missouri jumps into redistricting race to help RepublicansColumbia City Council passes airport parking reformCity Council increases electric utility rates, talks $2.7 million budget deficitRep. Emanuel Cleaver promises lawsuit if Missouri Republicans gerrymander his district