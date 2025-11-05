Morning Newscast for November 5, 2025 By Addison Zanger Published November 5, 2025 at 8:53 AM CST Listen • 3:03 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music Google Stitcher Here's a roundup of regional headlines from the KBIA Newsroom:Kansas City art community prepares for FIFA World CupHallsville voters reapprove $6.5 million bond issue, continue four-day school weekIndependence can keep its four-day school week after voters approve shorter scheduleLocal businesses offering food to support SNAP beneficiaries