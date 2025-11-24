© 2025 University of Missouri - KBIA
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Arts and Culture
The Daily Blend

The Daily Blend w/ AC: Candace Hulsizer and Ebony Eigh, The Black Leaf Collective

By Travis McMillen,
Adonica Coleman
Published November 24, 2025 at 8:50 AM CST
Candace Hulsizer and Ebony Eigh
1 of 1  — Candace Hulsizer and Ebony Eigh.jpg
Candace Hulsizer and Ebony Eigh

The Black Leaf Collective "...is not just a pop in and walk out. There will be an opportunity for you to sit, enjoy your book, enjoy your tea, your treat that you purchase... just pause for a second and enjoy it." Guests: Candace Hulsizer, owner of Black Tea Bookshop and Ebony Eigh, co-owner of A Case of Cakes by Robin Cason November 24, 2025

Tags
The Daily Blend The Daily Blend w/ ACAdonica ColemanCandace HulsizerBlack Tea BookshopEbony EighA Case of Cakes by Robin CasonThe Black Leaf Collective
Travis McMillen
Travis McMillen is the senior media producer at the Donald W. Reynolds Journalism Institute. For KBIA, Travis oversees production of "The Daily Blend w/ AC."
See stories by Travis McMillen
Adonica Coleman
Adonica Coleman is the owner of A2D Events, established in Columbia Missouri in 2011. The company specializes in corporate, fundraising, virtual, and community events. She is also the creator of The Como 411, a digital media company focused on the Columbia and surrounding communities. She is the host of the weekly talk show, The Daily Blend w/AC, airing on KBIA and all social media platforms as well as host of Community Connections airing on KRCG 13 on the third Thursday on the news at sunrise.
See stories by Adonica Coleman
Related Content