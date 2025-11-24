The Daily Blend w/ AC: Candace Hulsizer and Ebony Eigh, The Black Leaf Collective
The Black Leaf Collective "...is not just a pop in and walk out. There will be an opportunity for you to sit, enjoy your book, enjoy your tea, your treat that you purchase... just pause for a second and enjoy it." Guests: Candace Hulsizer, owner of Black Tea Bookshop and Ebony Eigh, co-owner of A Case of Cakes by Robin Cason November 24, 2025