The Daily Blend w/ AC: Mark Briley, Anderson Homes Foundation, "My First Home Initiative"
Anderson Homes Foundation's "My First Home" initiative, in partnership with Love Columbia, has successfully helped seven families become homeowners in the last year and a half. AHF president Mark Briley: "We've put $430,000 of equity into just those seven families' future because of the "My First Home" initiative, and that just gets me excited every day." December 11, 2025