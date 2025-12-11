© 2025 University of Missouri - KBIA
The Daily Blend w/ AC: Mark Briley, Anderson Homes Foundation, "My First Home Initiative"

By Travis McMillen,
Adonica Coleman
Published December 11, 2025 at 8:50 AM CST
Mark Briley
1 of 1  — Mark Briley.jpg
Mark Briley

Anderson Homes Foundation's "My First Home" initiative, in partnership with Love Columbia, has successfully helped seven families become homeowners in the last year and a half. AHF president Mark Briley: "We've put $430,000 of equity into just those seven families' future because of the "My First Home" initiative, and that just gets me excited every day." December 11, 2025

