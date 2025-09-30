Morning Newscast for September 30, 2025 By Charlie Dahlgren Published September 30, 2025 at 8:27 AM CDT Listen • 2:57 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music Google Stitcher Here's a roundup of regional headlines from the KBIA Newsroom:A Missouri lawful permanent resident is being detained by ICE in TexasDemocratic National Committee will contribute to blocking Missouri congressional mapColumbia leaders refute Choi's "rampant crime" labelMissouri files request to remove junk food from SNAP-approved foods