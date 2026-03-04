Afternoon Newscast for March 4, 2026 By Kiana Fernandes Published March 4, 2026 at 2:21 PM CST Listen • 2:58 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music Google Stitcher Here's a roundup of regional headlines from the KBIA Newsroom:Columbia lifts pause on utility disconnectsUSDA lost 24,000 workers under Trump, hurting critical resources for farmersU.S. Army Corps of Engineers searches for solutions to curb Lower Missouri River floodingSenate looks to fully ban controversial reading instruction system