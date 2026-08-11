Afternoon Newscast for August 11, 2026 By Yazin Merayyan Published August 11, 2026 at 4:21 PM CDT Listen • 3:02 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music Google Stitcher Here's a roundup of regional headlines from the KBIA newsroom, including:Young blood donors lagging as Red Cross warns of national crisisKehoe undeterred by defeat to constitutional amendments, talks about his Panama tripMissouri Supreme Court seeks swift action in redistricting ballot measure caseBBB warns of gas, grocery voucher scam targeting Missouri consumers