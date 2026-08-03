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KBIA Newscast

Afternoon Newscast for August 3, 2026

By Trevor Grandin
Published August 3, 2026 at 5:28 PM CDT
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Here's a roundup of regional headlines from the KBIA Newsroom:

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KBIA Newscast Afternoon Newscast
Trevor Grandin
Trevor Grandin was an announcer and producer at KBIA. Hailing from Kearney, Missouri, Trevor graduated from Truman State University in 2022 with a degree in Journalism and a love for graveyards. Birds, books, and baking give him the greatest joys in life. A love of nature and history impact everything they create from writing to podcasting. Trevor came to KBIA from KCUR in Kansas City as a former intern for their morning show Up To Date and a producer on the podcast Kansas City Today.
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