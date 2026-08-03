Afternoon Newscast for August 3, 2026
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Here's a roundup of regional headlines from the KBIA Newsroom:
- U.S. Fish and Wildlife considering plains spotted skunk for endangered species list through new study
- Missourians getting abortion pills by mail from out-of-state providers quadrupled since 2023
- Missouri Children's Trust Fund receives federal dollars to support prenatal home visits
- Columbia City Council to consider new downtown student housing development, increasing utility rates