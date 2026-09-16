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Afternoon Newscast for September 16, 2026

By John Sansone
Published September 16, 2026 at 6:30 PM CDT
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