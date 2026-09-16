Afternoon Newscast for September 16, 2026 By John Sansone Published September 16, 2026 at 6:30 PM CDT Listen • 0:00 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music Google Stitcher Here's a roundup of regional headlines from the KBIA Newsroom:Group hopes to pool charities' resources for better disaster responseMissouri education board declines to seek $300 million increase in school aidMissouri schools to get first look at ‘A’ through ‘F’ grades as public release is delayedFederal court temporarily stalls pending visa rule