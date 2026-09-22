Morning Newscast for September 22, 2026 By Victoria Harrison Published September 22, 2026 at 8:29 AM CDT Listen • 2:48 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music Google Stitcher Here's a roundup of regional headlines from the KBIA Newsroom:Appeals court rules for GOP-leaning map in Missouri, pending Supreme Court reviewCentralia regulates AI use by city employeesMDC asks public to report signs of hemorrhagic disease in deerCouncil passes 2027 fiscal year budget, changes residential energy codes