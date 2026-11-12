Morning Newscast for November 12, 2026 By Addison Zanger Published November 12, 2026 at 8:34 AM CST Listen • 2:59 Ways To Subscribe Apple Spotify Amazon Music Stitcher Here's a roundup of regional headlines from the KBIA Newsroom: Missouri among 3 states declining hardship exceptions to Medicaid work requirementsMissouri restrictions on intoxicating hemp products take effect ThursdayMissouri among 3 states declining hardship exceptions to Medicaid work requirementsChurchill Museum in Fulton designated as historic landmark